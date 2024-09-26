Поединок закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти лучшими оказались гости. В начале этого матча произошел щемящий момент, связанный с Русланом Малиновским, пишет 24 Канал.

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Красивый жест от одноклубника

На девятой минуте встречи форвард Дженоа Андреа Пинамонти отметился голом. Он посвятил его украинскому полузащитнику, который накануне получил ужасную травму.

Итальянский нападающий во время празднования забитого мяча продемонстрировал зрителям футболку Малиновского. Таким образом, он поддержал украинца, который накануне был успешно прооперирован и пропустит значительную часть нынешнего сезона.



Пинамонти посвятил гол Малиновскому / Фото Getty Images

Напомним, что Руслан Малиновский получил травму 21 сентября в поединке против Венеции. Он получил вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости.

Клуб сообщил, что украинец после операции чувствует себя хорошо и вскоре начнет процесс восстановления. Пока же "грифоны" ищут временную замену Малиновскому и одним из вариантов является Виктор Коваленко.