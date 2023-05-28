Серхио Рико упал с коня, который после того копытом ударил его по шее. В настоящее время вратарь ПСЖ находится в реанимации.

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Никто и не мог подумать

Серхио Рико 27-го мая смог с ПСЖ завоевать очередное чемпионство во Франции. Испанский голкипер решил в спокойной атмосфере отпраздновать тотальный триумф своего коллектива, однако Рико даже не мог себе представить последствия его будущего отдыха. Уже через день после победы над Страсбуром, 28 мая голкипер отправился в Эль-Росио для езды верхом.

Там вратарь французского гранда и получил страшную травму. Сначала Серхио не понятным образом упал с коня, после чего животное ударило футболиста копытом в шею. Такой "конфликт" с парнокопытным серьезно отразился на здоровье Рико.

После страшного инцидента испанского голкипера вертолетом доставили в больницу в Севилье. К тому же Рико был инкубирован (введение трубки во наружное или внутреннее отверстие тела). Стоит отметить, что состояние голкипера ПСЖ оценивается как тяжелое, однако стабильное. В настоящее время испанский футболист находится под наблюдением врачей.

Кстати говоря. Серхио – воспитанник Севильи, которая сразу в социальных сетях выложила пост в поддержку своего бывшего игрока.

Карьера испанского голкипера