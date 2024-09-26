У травні 2023 року голкіпер ледь не загинув після невдалого падіння з коня. Тоді він провів 19 днів у комі, а залишив лікарню лише в серпні, втративши 20 кілограмів ваги.

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Новий етап у кар'єрі

Після цього Серхіо Ріко проходив тривале відновлення й наприкінці сезону-2023/2024 нарешті отримав дозвіл від лікарів повернутися до тренувань у загальній групі ПСЖ. Проте зіграти офіційний матч йому так і не вдалося, а 30 червня його контракт з парижанами добіг кінця.

31-річний голкіпер весь цей час перебував у статусі вільного агента. Шанс відновити кар'єру він отримає у катарській Аль-Гарафі.

Воротар уже прибув у Доху, де має пройти медобстеження. Якщо не буде виявлено жодних проблем, то сторони підпишуть угоду.



Серхіо Ріко підпише контракт з Аль-Гарафою / Фото з соцмереж клубу

Довідка. Востаннє Серхіо Ріко виходив на поле 21 грудня 2022 року в товариському матчі, а в офіційному – у травні того ж року, коли грав за Мальорку в оренді.

Нагадаємо, що протягом кар'єри Серхіо Ріко виступав також за Севілью та Фулгем. У своїй колекції він має десять трофеїв.