Делают команду звездных ветеранов: клуб Роналду может подписать капитана Барселоны

Саудовский Аль-Наср решил создать команду звезд-ветеранов. Новый клуб Криштиану Роналду готов подписать еще одного опытного футболиста.

По окончании сезона-2022/2023 Серхио Бускетс может сменить испанскую прописку и переехать играть в Саудовскую Аравию. Аль-Наср готов предложить нынешнему капитану Барселоны солидную зарплату в размере 13 миллионов евро.

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Еще одно возможное звездное подписание

Новый клуб Криштиану Роналду в ближайшее время может обратиться с таким предложением в Бускетс. На этом Аль-Наср может не остановиться.

В СМИ уже была информация, что Лука Модрич отказал Аль-Насру, потому что хочет остаться в мадридском Реале.

Саудовский клуб имеет реальные шансы усилить центр поля опытным 34-летним опорником и сделать это совершенно бесплатно. Серхио хотел покинуть Барселону уже в зимнее трансферное окно-2022/2023. Но родной клуб убедил футболиста остаться до конца сезона.

Серхио Бускетс имеет контракт с Барселоной, который подходит к концу 30 июня 2023 года.

Напомним, что чемпионат мира-2022 стал последним для Бускетса по футболке сборной Испании. Серхио закончил свои выступления на национальную команду, за которую провел 143 поединка.

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