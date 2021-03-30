Легенда Манчестер Сити аргентинец Серхио Агуэро покинет английский клуб по итогам сезона-2020/2021. Нападающий покинет "горожан" как свободный агент.

Манчестер Сити сообщил об уходе Агуэро из клуба в конце сезона. Стороны решили не продолжать сотрудничество.

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Контракт 32-летнего аргентинца действует до 30 июня 2021 года. Пока не известно, где продолжит карьеру Агуэро.

10 сезонов больших достижений

Агуэро прокомментировал уход из Манчестер Сити в твиттере. Аргентинец написал, что горд за 10 сезонов, которые он провел в Манчестер Сити.

В наши времена такой срок в одном клубе для профессионального футболиста – это необычно. 10 сезонов больших достижений. За это время я смог стать лучшим бомбардиром клуба в истории и почувствовать нерушимую связь со всеми, кто любит Ман Сити. Эти люди – навсегда в моем сердце,

– написал Серхио.

Агуэро добавил, что присоединился к "горожанам", когда в клубе продолжалась перестройка. С тех пор, по словам игрока, Манчестер Сити вошел в число крупнейших клубов мира.

"Благодаря помощи владельцев и вкладу многих игроков мы смогли завоевать себе место среди крупнейших клубов мира. Теперь задача поддерживать этот уровень будет лежать на плечах других игроков", – отметил нападающий.

Аргентинец обещает честно отработать контракт, который у него остался.

А затем начнется новый этап с новыми вызовами, и я готов столкнуться с ними с прежней страстью и полным профессионализмом, которые я всегда прилагал, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне,

– резюмировал футболист.

Статистика Агуэро

Аргентинский форвард перешел в Манчестер Сити летом 2011 года из мадридского Атлетико.

С "горожанами" Агуэро 4 раза выиграл АПЛ, пять раз – Кубок английской лиги, трижды он поднимал над головой Суперкубок Англии и один раз выигрывал Кубок Англии.

Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити в 2017 году, сумев превзойти рекорд Эрика Брука, который держался 78 лет.

На счету аргентинца 257 голов в 384 матчах во всех турнирах.

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