Динамо вылетело от Оболони еще на ранней стадии розыгрыша Кубка Украины (0:1). Героем "пивоваров" стал игрок, до недавнего времени еще работавший электриком.

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Всему свое время

Сергей Суханов помог Оболони впервые в истории существования команды выйти в четвертьфинал Кубка Украины, а также пристыдить динамовцев, впервые за 10 лет не добравшихся до этой стадии. Но вот история игрока "пивоваров" еще более интересна, чем могло казаться, поскольку защитник даже мог никогда и не оказаться на профессиональном уровне, однако позже он даже адаптировал свои умения в футбольном коллективе.

Нефтяник-Укрнефть в сезоне 2017-2018 выступал в Первой лиге Украины и боролся за выживание. Сам клуб из небольшого города Ахтырка, из которого в составе основной команды выступало несколько молодых игроков, среди которых был и Суханов. Примечательно, что Сергей попал в команду по рекомендациям местных жителей, поскольку он в то время работал на "Укрнафте" электриком. Тренерам понравился Суханов, в свое время прошедший академию Динамо, однако нигде закрепиться так и не смог. Жизнь подарила еще один шанс там, где его не ждали.

Во-первых, он парень с характером. Во-вторых, у него достаточно качественная скорость, хороший удар, самоотдача на футбольном поле всегда 100%, а иногда и больше выдает. Таков, так скажем, эмоциональный парень. Когда он был младше, это ему даже немного мешало играть, потому что он на эмоциях мог там совершить подкат там, где не надо, бросить зону. Сейчас он уже намного более опытный, и уже таких ошибок себе не позволяет. А тогда все равно потенциал был, было видно, что он может играть в Высшей Лиге. Это уже тогда было ясно,

– отметил бывший тренер Суханова Владимир Кныш.

Интересно и то, что навыки Сергея из "Укрнафты" тоже впоследствии пригодились. Если у команды возникали какие-то проблемы с электричеством, к примеру в отеле, то все сразу брались звать Суханова на помощь, решавшую проблему. Поэтому опыт по прежней работе тоже не пропал даром.