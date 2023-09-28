Динамо вилетіло від Оболоні ще на ранній стадії розіграшу Кубка України (0:1). Героєм "пивоварів" став гравець, який до недавна ще працював електриком.

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На все свій час

Сергій Суханов допоміг Оболоні вперше у історії існування команди вийти у чвертьфінал Кубка України, а також присоромити динамівців, які вперше за 10 років не дібрались до цієї стадії. Та от історія гравця "пивоварів" ще цікавіша, аніж могло здаватись, оскільки захисник навіть міг ніколи й не опинитись на професійному рівні, проте пізніше він навіть адаптував свої вміння у футбольному колективі.

Нафтовик-Укрнафта у сезоні 2017-2018 виступав у Першій лізі України та боровся за виживання. Сам клуб із невеличкого міста Охтирка, з якого в складі основної команди виступали декілька молодих гравців, серед яких був і Суханов. Цікаво, що Сергій потрапив у команду за рекомендаціями місцевих жителів, оскільки він в той час працював на "Укрнафті" електриком. Тренерам сподобався Суханов, який свого часу пройшов академію Динамо, проте ніде закріпитись так і не зміг. Життя подарувало ще один шанс там, де його не чекали.

По-перше, він хлопець з характером. По-друге, в нього достатньо якісна швидкість, гарний удар, самовіддача на футбольному полі завжди 100%, а іноді й більше видає. Такий, так скажемо, емоційний хлопець. Коли він був молодший, це йому навіть трошки заважало грати, тому що він на емоціях міг там зробити підкат там, де не треба, кинути зону. Зараз він вже набагато досвідченіший, і вже таких помилок собі не дозволяє. А тоді все одно потенціал був, було видно, що він може грати у Вищій Лізі. Це вже тоді було ясно,

– відзначив колишній тренер Суханова Володимир Книш.

Цікаво й те, що навички Сергія з "Укрнафти" також згодом пригодились. Якщо в команди виникали якісь проблеми з електрикою, до прикладу в готелі, то всі відразу бралися кликати Суханова на допомогу, який вирішував проблему. Тому досвід з колишньої роботи також не пропав дарма.