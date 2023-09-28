Культовый голкипер рассказал, как раньше в УПЛ игроки переживали проигрыши и победы. Шуховцев отметил, что сейчас у исполнителей совсем другой менталитет.

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Жизнь изменчива

Бывший вратарь раскрыл всем известную правду о повседневной жизни игроков. Шуховцев убежден, что раньше футболисты действовали не по такому методу, как бы ему хотелось, хотя на тот момент вратаря все устраивало. Игорь расхвалил новое поколение, имеющее меру во всем, что голкипер связывает, конечно же, с изменением менталитета. По его мнению, такой процесс был неизбежен.

Раньше было как: выиграли – "нажрались", проиграли – "нажрались". Либо от горя, либо от радости. С другой стороны, смешно или нет, но хотя и "нажирались", но и бегали как кони. Не знаю, как футболисты это делали. Для меня это до сих пор загадка. И я такой же был. А какие у нас были нагрузки... Но когда приходит другое поколение, другая ментальность, когда видишь, что лучше выпить банку пива или 50 г виски или бокал вина – это топ, супер, класс. Тебе не надо "нажираться", общаешься, все хорошо,

– считает Шуховцев.

Голкипер также убедил, что в той же Англии люди после игры выпивают столько, что "чуть ли не покажется", хотя они же выполняют огромный объем работы на футбольном поле. Но Шуховцем всё же уверен, это не очень хороший пример, хотя и согласовывает, что это один из этапов жизни, который перерастает в профессиональный.

Также Игорь отметил, что он чувствует гордость за украинских молодых игроков, которые могут вовсю выкладываться и работать в тренировочном процессе, выходить на игру, делать какой-то результат, а еще и до того "нормально" отдыхать.

Напомним. "Шуха" в свое время выступал за ряд украинских коллективов, таких как: винницкая Нива, СК Одесса, Подолье, киевский Арсенал, Таврию, Металлист, Балканы. Считается легендой Ильичевца, за который провел 250 поединков.