Оболонь – Динамо 1:0

Гол: Суханов, 57

В отчетный поединок безоговорочным фаворитом поединка было киевское Динамо. Однако подопечные Валерия Иващенко сумели совершить настоящую сенсацию, пишет 24 Канал.

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Подопечные Мирчи Луческу ничего не смогли сделать с надежной защитой "пивоваров". Более того, игроки Оболони не только защищались, но и остро контратаковали.

Одна из таких атак завершилась взятием ворот Нещерета. Форвард "пивоваров" Краснопир отдал пас под дальний удар Суханову, точно положившему мяч под правую стойку ворот.

Этот гол позволил команде Иващенко добиться сенсационной победы и оставить без Кубка Украины титулованных киевских динамовцев.

Видеообзор матча Оболонь – Динамо