Украинские спортсмены максимально мобилизовались вокруг помощи стране после начала полномасштабной войны против России. Известные люди оказывают гуманитарную и финансовую помощь, а многие спортсмены отправляются на фронт с оружием в руках.

По теме На школьной доске до сих пор 23 февраля: Стаховский посетил адский Бахмут – эмоциональные фото

По такому пути пошел и известный украинский теннисист Сергей Стаховский. Харьковчанин завершил профессиональную карьеру и вступил в ряды ВСУ. При этом Сергей имел возможность покинуть Украину, ведь воспитывает троих детей и проживает в Будапеште.

Война ускорила развод

Как признался Стаховский, решение пойти на фронт повлияло и на его личную жизнь. Теннисист расстался со своей женой Анфисой, являющейся уроженкой России и живущей с ним в столице Венгрии.

"Я достаточно одинокий человек, мне удобно самому. Во время первых месяцев войны общался больше с семьей, потому что я был в Киеве, а они в Белогородке. Общался с детьми, с женой, потому что тогда еще пытался как-то все устроить. Они там живут в какой-то нормальной среде, но это не значит, что так все выглядит в Украине. Здесь совсем иначе, люди теряют детей, родителей, семьи.

Разошлись из-за решения пойти воевать? Да, война ускорила это, ускорила процессы взаимопонимания. Показала белое и черное. Здесь ты или жив, или мертв. Или ранен. Здесь нет такого, что можно сделать какую-нибудь политику, каким-то образом договориться. Всё очень просто и очень страшно иногда. Сожалею о детях. Я всю жизнь был уверен, что никогда так не поступлю. Здесь мне с какой-то стороны стыдно, потому что это будет самый большой удар для моих детей,

– признался Стаховский.

Читайте также Свитолина и Стаховский проведут мастер-класс в Украине для юных теннисистов

Уже бывшая жена теннисистка Анфиса Булгакова является россиянкой. Она родилась в Кемерово в Сибири, а в 2011 году вышла замуж за Сергея. Пара воспитывает троих детей: сыновей Никифора и Алекса и дочь Анфису. При этом она неоднократно поддерживала Украину в соцсетях и ходила с мужем на митинги.



Россиянка Анфиса Булгакова поддерживает Украину / instagram.com/anfisabeautycoach