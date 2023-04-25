Оружие в руки придется взять каждому из нас, – Стаховский призвал готовиться к службе

Полномасштабная война в Украине против России показала, кто настоящий патриот, а кто только делал из себя такого. Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский взял в руки оружие после 24 февраля 2022 года.

Сергей Стаховский вернулся в Украину, ведь до полномасштабного вторжения проживал в соседней Венгрии. Бывший теннисист продолжает помогать военным не только в тылу. Стаховский сам защищает страну от неприятеля на фронте.

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Стаховский: Помните, что за каждый спокойный день кто-то из наших собратьев отдал жизнь

Спортсмен призвал всех не забывать, что в Украине до сих пор идет война, которая коснется абсолютно каждого. Рано или поздно, каждому придется взять оружие в руки и встать на защиту родной страны.

Пока ведь одни живут мирной жизнью, спят в родных домах, в то время другие ночуют в окопах и отдают свои жизни за мирное небо над головой.

Все кто сейчас дома и считает, что война уже завершается или что его это не коснется, очень сильно ошибаются. Оружие в руки придется взять каждому из нас...раньше или позже. Поэтому, пока вы дома и живете спокойную жизнь, помните, что за каждый спокойный день кто-то из наших собратьев отдал жизнь… готовьтесь к военному делу, пока у вас есть возможность выбирать инструкторов, курсы и направление. Когда вас мобилизуют ваши шансы быть успешным воином и выжить повысятся в разы. Наша сила в единстве и преданности друг другу и маме Украины. Вместе нас не одолеть. Слава Украине. Слава Нации,

– написал Стаховский.



Сергей Стаховский обратился к украинцам / Фото с инстаграмма бывшего теннисиста

Напомним, что в начале февраля 2023 появилась неожиданная информация. Стаховский расстался с женой Анфисой из-за его вступления в ВСУ. Ведь у бывшей любимой теннисиста российское происхождение, хотя публично неоднократно поддерживала Украину в соцсетях и ходила уже с экс-мужем на митинги. Пара в общем браке воспитывала троих детей.

Стаховский вместе с Элиной Свитолиной, которая посетила Украину, недавно провели мастер-класс для юных теннисистов в Киевской области Также Сергей в компании еще одного бывшего украинского теннисиста Александра Долгополова. постоянно возит на передовую все необходимое для наших ребят.