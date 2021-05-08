Сергей Стаховский и Марк Полманс во второй раз подряд стали победителями парного разряда турнира в Чехии. В финале украинско-австралийский дуэт одолел сеянных под третьим номером братьев-близнецов из Хорватии Ивана и Матея Сабановых – 6:3, 6:4.

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Второй титул за две недели

Украинец и австралиец впервые сыграли в паре на предыдущем турнире в Чехии, который проходил в Остраве. Большинство парных матчей в 2021 году Стаховский сыграл вместе с другим украинцем Денисом Молчановым, однако одержать победу не смог.

С 24-летним Полмансом украинский теннисист выиграл семь матчей подряд перед финалом, не потерпев ни одного поражения. А по итогам финального поединка эта серия выросла до восьми игр.