Сергій Стаховський та Марк Полманс удруге поспіль стали переможцями парного розряду турніру в Чехії. У фіналі українсько-австралійський дует здолав посіяних під третім номером братів-близнюків із Хорватії Івана та Матея Сабанових – 6:3, 6:4.

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Другий титул за два тижні

Українець і австралієць уперше зіграли у парі на попередньому турнірі в Чехії, який проходив у Остраві. Більшість парних матчів у 2021 році Стаховський зіграв разом із іншим українцем – Денисом Молчановим, проте здобути перемогу з ним не зміг.

Із 24-річним Полмансом український тенісист виграв сім матчів поспіль перед фіналом, не зазнавши жодної поразки. А за підсумками фінального поєдинку ця серія зросла до восьми ігор.