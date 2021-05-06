Сергей Стаховський – Сумит Нагал 1:2 (6:4, 1:6, 4:6)

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Стаховский удачно начал поединок против Нагала на грунтовом корте в Праге. В 5 гейме Сергей сделал брейк и повел в счете. Однако Нагал сразу ответил обратным брейком.

В 9 гейме Стаховский второй раз отобрал подачу соперника и дальше подал на партию.

Второй сет Сергей, к сожалению, отдал почти без борьбы. За три стартовых гейма Стаховский выиграл только один розыгрыш. В 5 гейме Стаховскому удалось сделать брейк, но Сумит оформил разгром.

В третьей партии теннисисты устроили ожесточенную борьбу. В первом же гейме Стаховский отыграл 4 брейк-пойнта, а впоследствии вышел вперед благодаря брейку. Однако в 6 гейме Нагал реализовал один из трех брейк-пойнтов и сравнял счет.

В 9 гейме представитель Индии вновь был успешен на подаче Сергея и впоследствии подал на матч. Поединок продолжался почти 2 часа.