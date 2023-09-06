Помогает приближать победу Украины в войне: Динамо чувствительно попрощался с капитаном
Источник:инстаграмм ультраса Динамо
Киевское Динамо простилось с многолетним капитаном команды Сергеем Сидорчуком. Самые ярые болельщики киевлян трогательно простились с футболистом.
Сергей Сидорчук продолжит свою карьеру в Бельгии, где подписал контракт с Вестерло до 30 июня 2026 года. Это будет третий клуб в карьере опорника. Этот трансфер футболиста с теплом встретил ультрас киевского клуба.
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Ультрас Динамо: Сергей всесторонне помогает представителям бело-синего движения на фронте
Футболист выступал в структуре Динамо с 2013 года. В киевском клубе Сидорчук прошел путь из игрока Динамо-2 до капитана первой команды "бело-синих". Капитанскую повязку Сергей получил еще в 2017 году, когда превратился в лидера команды.
Болельщики киевлян признались, что за эти годы Сидорчук стал близким человеком для них, протянувшим руку помощи в самые сложные времена. Футболист не раз помогал представителям ультраса украинского гранда, которые служат на передовой.
Фанаты не сказали Сергею "до свидания", а "до встречи". Ведь Сидорчук всегда будет рад в Киеве, хотя он и является воспитанником запорожского Металлурга.
Для фанатов Сергей является по-настоящему близким человеком, который всегда готов идти на диалог и помочь в трудные времена. В самое сложное время для нашей страны Сергей всесторонне помогает представителям бело-синего движения на фронте и всей украинской армии. Спасибо за все, капитан! Желаем дальнейших успехов в карьере и всегда будем рады видеть в Киеве. До встречи,
– написали болельщики "бело-синих".
До перехода Сидорчук успел провести в футболке Динамо еще 7 матчей в сезоне-2023/2024, в которых отличился голом и ассистом. С Сергеем из клуба идет целая эпоха.К слову. "ТаТоТаке" сообщило, кто будет новым капитаном Динамо. Им точно не станет Андрея Ярмоленко, который станет вице-капитаном. Капитанскую повязку с гордостью будет носить полузащитник Виталий Буяльский, который этого вполне заслужил.
Сидорчук готовится в расположении сборной Украины к сентябрьским матчам отбора на Евро-2024 против Англии и Италии.
Динамовское сердце Сергея Сидорчука
- 1 января 2013 Сидорчук перебрался в структуру Динамо из запорожского Металлурга.
- Полгода Сергей выступал за вторую команду киевлян. После чего в июле того же года уже присоединился к первой команде Динамо. С этого момента начал свой путь от игрока ротаций до капитана и лидера команды.
- В бело-голубой футболке опорник провел 327 матча, в которых забил 21 гол и отдал столько же результативных передач.
- С киевлянами завоевал 12 трофеев. Трижды становился чемпионом страны, четырежды вместе с Динамо приходил к победе в Кубке Украины и пять раз в Суперкубке страны.