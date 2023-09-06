Помогает приближать победу Украины в войне: Динамо чувствительно попрощался с капитаном

Киевское Динамо простилось с многолетним капитаном команды Сергеем Сидорчуком. Самые ярые болельщики киевлян трогательно простились с футболистом.

Сергей Сидорчук продолжит свою карьеру в Бельгии, где подписал контракт с Вестерло до 30 июня 2026 года. Это будет третий клуб в карьере опорника. Этот трансфер футболиста с теплом встретил ультрас киевского клуба.

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Ультрас Динамо: Сергей всесторонне помогает представителям бело-синего движения на фронте

Футболист выступал в структуре Динамо с 2013 года. В киевском клубе Сидорчук прошел путь из игрока Динамо-2 до капитана первой команды "бело-синих". Капитанскую повязку Сергей получил еще в 2017 году, когда превратился в лидера команды.

Болельщики киевлян признались, что за эти годы Сидорчук стал близким человеком для них, протянувшим руку помощи в самые сложные времена. Футболист не раз помогал представителям ультраса украинского гранда, которые служат на передовой.

Фанаты не сказали Сергею "до свидания", а "до встречи". Ведь Сидорчук всегда будет рад в Киеве, хотя он и является воспитанником запорожского Металлурга.

Для фанатов Сергей является по-настоящему близким человеком, который всегда готов идти на диалог и помочь в трудные времена. В самое сложное время для нашей страны Сергей всесторонне помогает представителям бело-синего движения на фронте и всей украинской армии. Спасибо за все, капитан! Желаем дальнейших успехов в карьере и всегда будем рады видеть в Киеве. До встречи,

– написали болельщики "бело-синих".

До перехода Сидорчук успел провести в футболке Динамо еще 7 матчей в сезоне-2023/2024, в которых отличился голом и ассистом. С Сергеем из клуба идет целая эпоха.

"ТаТоТаке" сообщило, кто будет новым капитаном Динамо. Им точно не станет Андрея Ярмоленко, который станет вице-капитаном. Капитанскую повязку с гордостью будет носить полузащитник Виталий Буяльский , который этого вполне заслужил.

Сидорчук готовится в расположении сборной Украины к сентябрьским матчам отбора на Евро-2024 против Англии и Италии.

Динамовское сердце Сергея Сидорчука