Сергій Сидорчук продовжить свою кар'єру у Бельгії, де підписав контракт із Вестерло до 30 червня 2026 року. Це буде лише третій клуб у кар'єрі опорника. Цей трансфер футболіста із теплом зустрів ультрас київського клубу.

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Ультрас Динамо: Сергій всебічно допомагає представникам біло-синього руху на фронті

Футболіст виступав у структурі Динамо з 2013-го року. У київському клубі Сидорчук пройшов шлях із гравця Динамо-2 до капітана першої команди "біло-синіх". Капітанську пов'язку Сергій отримав ще у 2017-му, коли перетворився у лідера команди.

Уболівальники киян зізнались, що за ці роки Сидорчук став близькою людиною для них, який простягнув руку допомоги у найскладніші часи. Футболіст неодноразово допомагав представникам ультрасу українського гранда, які служать на передовій.

Фанати не сказали Сергію "до побачення", а "до зустрічі". Адже Сидорчуку завжди будуть раді у Києві, хоча він і є вихованцем запорізького Металурга.