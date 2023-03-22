"Каждый сбор – это новый коллектив": игрок сборной Украины оценил изменения в главной команде страны

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук оценил кадровые изменения в сборной Украины. Опорный полузащитник уверяет, что новый сбор команды – новый коллектив.

Сборная Украины 26 марта проведет матч на переполненном Уэмбли со сборной Англии в рамках отбора к Евро-2024 "Сине-желтые" в своем составе имеют достаточное количество новых имен.

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Двигаются только вперед

Сергей Сидорчук сравнил последний сбор национальной сборной Украины, который состоялся около полугода назад, с нынешним. Капитан киевского Динамо уверен, что к матчу с англичанами "сине-желтые" будут готовиться в обновленном коллективе, а каждый новый сбор команды дарит фанатам обновленную сборную Украины. В составе главной команды сменился главный тренер, а также есть кадры, которые давно, или еще никогда не выступали за "сине-желтых" (к примеру Евгений Коноплянка и Денис Мирошниченко).

Мне кажется, что каждый сбор – это какая-то новая команда. Меняются фамилии. Есть скелет, но очень многое меняются. Каждый новый сбор – это новый цикл. Когда мы в прошлый раз собирались, в октябре? Полгода прошло. Сколько футболистов в Европу уехали. Можно сказать, это сейчас новая сборная будет,

– считает Сергей Сидорчук.

что кроме англичан отборочную группу к Евро-2024 со сборной Украины формируют еще команды Италии, Северной Македонии и Мальты.

Также , вроде бы подопечные Руслана Ротаня сыграют против Брентфорда 23 марта в 19:00 (по киевскому времени). Стороны согласовывают, где состоится товарищеская игра – на стадионе или на базе английской команды. От места проведения будет зависеть прямая трансляция матча. Интересно и то, что ранее сообщали, что об этом спарринге лично договорился уже бывший наставник сборной Александр Петраков.