Збірна України 26-го березня проведе матч на переповненому Вемблі зі збірною Англії в рамках відбору до Євро-2024. "Синьо-жовті" у своєму складі мають достатню кількість нових імен.

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Рухаються тільки вперед

Сергій Сидорчук порівняв останній збір національної збірної України, який відбувся близько пів року тому, з теперішнім. Капітан київського Динамо впевнений, що до матчу з англійцями "синьо-жовті" готуватимуться у оновленому колективі, а кожен новий збір команди, дарує фанатам оновлену збірну України. В складі головної команди змінився головний тренер, а також є кадри, які давно, або ще ж ніколи не виступали за "синьо-жовтих" (до прикладу Євген Коноплянка та Денис Мірошниченко).

Мені здається, що кожен збір – це вже якась нова команда. Змінюються прізвища. Є кістяк, але дуже багато змінюються. Кожен новий збір – це як новий цикл. Коли ми попереднього разу збиралися, в жовтні? Пів року пройшло. Скільки футболістів в Європу поїхали. Можна сказати, це зараз нова збірна буде,

– вважає Сергій Сидорчук.

Нагадаємо, що окрім англійців відбіркову групу до Євро-2024 зі збірною України формують ще команди Італії, Північної Македонії та Мальти.

Також , начебто підопічні Руслана Ротаня зіграють проти Брентфорда 23-го березня о 19:00 (за київським часом). Наразі сторони узгоджують, де відбудеться товариська гра – на стадіоні чи на базі англійської команди. Від місця проведення залежатиме пряма трансляція матчу. Цікаво й те, що раніше повідомляли, що про цей спаринг особисто домовився вже колишній наставник збірної Олександр Петраков.