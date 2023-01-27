На Уэмбли негде будет и яблоку упасть. На матч квалификации Евро-2024 между сборными Англии и Украины проданы все билеты.
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Ажиотажный поединок
Уэмбли – второй крупнейший стадион Европы (проигрывает только Камп Ноу). Английская арена вмещает 90 тысяч зрителей, на матч с "сине-желтой" сборной каждое сиденье будет занято, поэтому невероятная атмосфера на стадионе гарантирована.
Матч против сборной "трех львов" станет для украинцев дебютным в отборе к Евро-2024, который пройдет в Германии. В то время как англичане уже успеют поспаринговаться с еще одним нашим соперником, сборной Италии. Поединок между украинскими и англичанами пройдет 26 марта.
Напомним, что сборная Украины без главного тренера. Александр Петраков, у которого истек контракт, уже успел возглавить сборную Армении. И вот президент УАФ Андрей Павелко анонсировал назначение на пост кормчего "сине-желтых" Сергея Реброва.
Самые посещаемые домашние матчи сборной Украины
- Сборная Франции (2:0), отбор в ЧМ, 2013 год – 67732.
- Сборная Германии (3:3), товарищеский матч, 2011 год – 69720.
- Сборная Англии (0:0), отбор в ЧМ, 2013 год – 69890.
- Сборная Беларуси (0:0), отбор в ЧМ, 2001 год – 75000.
- Сборная Хорватии (1:1), отбор в ЧМ, 1997 год – 77500.
- Сборная Франции (0:0), отбор в ЧМ, 1999 год – 78000.
- Сборная России (3:2), отбор в Евро, 1998 год – 80000.
- Сборная Германии (1:1), отбор в ЧМ, 2001 год – 83000.
- Сборная Испании (2:2), отбор в Евро, 2003 год – 83400.
- Сборная Северной Ирландии (2:1), отбор в ЧМ, 1997 год – 85000.