На Уэмбли негде будет и яблоку упасть. На матч квалификации Евро-2024 между сборными Англии и Украины проданы все билеты.

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Ажиотажный поединок

Уэмбли – второй крупнейший стадион Европы (проигрывает только Камп Ноу). Английская арена вмещает 90 тысяч зрителей, на матч с "сине-желтой" сборной каждое сиденье будет занято, поэтому невероятная атмосфера на стадионе гарантирована.

Матч против сборной "трех львов" станет для украинцев дебютным в отборе к Евро-2024, который пройдет в Германии. В то время как англичане уже успеют поспаринговаться с еще одним нашим соперником, сборной Италии. Поединок между украинскими и англичанами пройдет 26 марта.

Напомним, что сборная Украины без главного тренера. Александр Петраков, у которого истек контракт, уже успел возглавить сборную Армении. И вот президент УАФ Андрей Павелко анонсировал назначение на пост кормчего "сине-желтых" Сергея Реброва.

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