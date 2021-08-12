Исполняю контракт с Аль-Айном, – Ребров заявил, что не может возглавить сборную Украины

Сборная Украины по футболу до сих пор не нашла преемника Андрея Шевченко, который покинул команду 1 августа. Похоже, что "сине-желтых" не сможет возглавить Сергей Ребров.

Ребров: Я выполняю свой контракт

В СМИ называли Реброва главным претендентом на тренерское кресло сборной Украины. Но украинец только летом подписал контракт с Аль-Айном и, похоже, клуб не хочет разрывать соглашение с Ребровым.

К слову Маркевич не возглавит сборную Украины

Ребров заявил, что не может возглавить сборную Украины, ведь связан контрактом с Аль-Айном. Вместе с тем, специалист не отказался бы от тренерского кресла в сборной.

Был бы, безусловно, рад, если бы взял на себя задачу тренировать сборную своей страны. Но я сейчас здесь, я выполняю свой контракт. Если клуб решит, что я должен уйти, несомненно, я приму работу главного тренера сборной Украины,

– сказал Ребров.

Что известно о смене тренера в сборной Украины

Андрей Шевченко 1 августа объявил, что покидает команду после 5 лет работы в сборной. Он сообщил об окончании контракта с Украинской ассоциацией футбола.

В СМИ называли ряд кандидатур на замену Шевченко. Кроме Реброва, речь шла о Мироне Маркевиче и Александре Петракове.

Также сообщалось, что свои услуги сборной Украины предлагали Паулу Фонсека, Джанни Де Бьязи и Юрген Клинсман. Однако в УАФ хотят, чтобы сборную возглавил только украинец.

УАФ должна была объявить нового тренера еще 9 августа. Сначала решение перенесли на 12 августа, а затем – на 17-е.