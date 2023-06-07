Молитвы были услышаны: Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола представила нового главного наставника сборной Украины. Им стал долгожданный кандидат Сергей Реброва.

Эпопея со сватовством Сергея Реброва в сборную Украины по футболу наконец-то закончена. 7 июня 49-летний наставник официально возглавил главную команду страны, пишет 24 Канал.

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Наконец-то это произошло

Контракты с главным тренером и его штабом заключены до 30 июля 2026 года.

Назначение главного тренера сборной состоялось в преддверии трех матчей национальной команды. В июне "сине-желтых" ждет три сложных поединка, два из которых будут официальными.

Дебютный поединок Реброва во главе сборной придется как раз на товарищескую игру Украины против Германии, которая состоится 12 июня и будет для "бундестим" юбилейной 1000-й в истории.

Далее команду Сергея Станиславовича ждут два матча отбора на Евро-2024 – 16 июня против Северной Македонии и 19 июня против Мальты.

Напомним, что Украина уже стартовала в отборе на чемпионат Европы-2024 по поражению от Англии 2:0. В том поединке командой руководил Руслан Ротань, который был и за и.о., и параллельно руководил молодежной сборной и футбольным клубом Александрия. Три футбольных фронта упали на плечи бывшего капитана Днепра.

Отметим, что ранее была информация, что Ребров приедет в Украину после последнего матча Аль-Айна в сезоне-2022/2023. Да и сам наставник уже не скрывал своего возвращения в Украину. Так и вышло.

Что известно о тренерской карьере Сергея Реброва

Начинал свою тренерскую карьеру в качестве помощника главного наставника в Динамо-2. В 2010 году тоже был помощником в сборной Украины. Теперь он уже сам возглавил национальную команду.

Работал ассистентом главного тренера в Динамо, а уже в апреле 2014 был назначен главным наставником киевлян. Во главе "бело-синих" проработал 3 года и уехал зарабатывать деньги за границу. Вместе со столичным клубом получил 4 кубка.

Летом 2017 года Ребров подписал контракт с Аль-Ахли, где возглавлял команду в течение года и перебрался на тренерский мостик венгерского Ференцвароша. Во главе которого провел чуть ли не больше матчей – 133 и завоевал с командой три трофея.

Далее в тренерской карьере украинца был период работы в ОАЭ – с июня 2021 по конец сезона-2022/2023. Привел клуб к двум трофеям за это время.

27 мая 2023 года Аль-Айн официально сообщил об уходе Реброва. Это был первый серьезный намек, что УАФ удалось ударить по рукам с наставником.

Теперь Ребров сменил футбольную футболку сборной на ее тренерский мостик. Ведь в своей карьере у Сергея Станиславовича 75 сыгранных матчей за национальную команду, в которых наколотил 15 голов. Также сыграл 18 поединков за "молодежку" (7 голов).