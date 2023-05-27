Все голы команды забили в первом тайме – 1:2 в пользу Аль-Шарджи. Во второй части матча команде Сергея Реброва не удалось сравнять счет. Финальный свисток зафиксировал победу соперника Аль-Айна.

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Ребров: Последние два года я провел в этой замечательной команде

На послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров сообщил о своем уходе из Аль-Айна. Украинский наставник хотел закончить свою карьеру в клубе ОАЭ с трофеем, но не случилось, как этого хотел Ребров.

Сегодняшний матч – мой последний с Аль-Айном. Я надеялся завершить карьеру в Аль-Айне, выиграв Кубок лиги ОАЭ. Я благодарю сотрудников клуба и болельщиков, которые поддерживали команду в течение двух сезонов. Последние два года я провел в этой замечательной команде. Мы сражались в чемпионате, и нам не удалось подготовиться к сегодняшнему матчу. Матч был очень напряженным, но мы проиграли, несмотря на наши усилия и прогресс,

– сказал уже бывший наставник Аль-Айна.

Сразу после этого Аль-Айн сообщил имя нового главного тренера. Преемником Сергея Станиславовича стал бывший тренер нидерландского Аякса Алфред Схройдер. Ранее этот наставник работал не только в Аякси, но и в Брюгге, а также ассистентом главного тренера в Барселоне, Хоффенхайме Твенте и Витесси.

К слову. В своем последнем сезоне в ОАЭ Ребров не сумел привести команду ни к одному трофею. Аль-Айе проиграл в финале Кубка Этисалата и Кубка Президента страны. Также команда украинского наставника заняла второе место по итогам Про-лиги ОАЭ, уступив Шабаб Аль-Ахли.

Карьера Сергея Реброва в Аль-Айне

6 июня 2021 года Сергей Ребров возглавил Аль-Айн, подписав контракт до конца сезона-2022/2023. Украинец доработал соглашение до конца.

Во главе команды украинский наставник провел 71 матч, 38 из которых в текущем сезоне.

Ребров привел Аль-Айн к двум трофеям.

Вероятно, следующим местом работы 48-летнего специалиста будет сборная Украины. Ранее отмечалось, что после финала Кубка Этисалат Ребров приедет в Украину и назначен новым главным тренером "сине-желтых".

В июне главную команду страны ждет три матча – товарищеская игра против Германии (12 июня), официальные поединки в отборе на Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).