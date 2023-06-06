6 июня появилась официальная информация для представителей СМИ. 7 июня в Доме футбола в Киеве состоится официальная пресс-конференция и презентация нового главного тренера сборной Украины по футболу.
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Все ждут Реброва
Начало медиамероприятия стартует в 12:00. УАФ не стало называть конкретных фамилий. Но все ожидают, что новым наставником сборной будет Сергей Ребров, который покинул Аль-Айн.
49-летний специалист недавно в интервью даже не скрывал информацию о своем приезде в Украину после последнего матча в сезоне для Аль-Айна. Давным-давно все сватают Реброва к рулю главной команды страны по футболу. В УАФ тоже не раз сообщали свои надежды на подписание контракта с бывшим наставником киевского Динамо.
Сергей Станиславович тоже подтверждал, что достиг определенных договоренностей по УАФ. Поэтому нужно было согласовать только все окончательно для Аль-Айна, который уже простился с украинцем.
Скорее всего, именно под руководством Реброва сборная Украины будет готовиться к трем июньским матчам. Уже 12 июня "сине-желтые" проведут товарищескую игру против Германии, для которой эта встреча будет особенной и юбилейной. А уже 16 июня нашей сборной ждет второй матч отбора на Евро-2024 протыв Северной Македонии. После чего 19 июня Украина сыграет в квалификации против Мальты.