6 июня появилась официальная информация для представителей СМИ. 7 июня в Доме футбола в Киеве состоится официальная пресс-конференция и презентация нового главного тренера сборной Украины по футболу.

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Все ждут Реброва

Начало медиамероприятия стартует в 12:00. УАФ не стало называть конкретных фамилий. Но все ожидают, что новым наставником сборной будет Сергей Ребров, который покинул Аль-Айн.

К сведению журналистов! УАФ просит представителей прессы присылать свои заявки на аккредитацию по электронному адресу press@uaf.ua до 6 июня 19:00.