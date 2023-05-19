СМИ рассекретили тренерский штаб Реброва в сборной Украины: когда УАФ официально представит тренера

19 мая 2023, 13:14
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Источник:

"ТаТоТаке"

Эпопея с назначением Сергея Реброва к рулю сборной Украины понемногу идет к хеппи-энду. Украинские СМИ проливают свет на новые детали будущего назначения.

18 мая авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Сергей Ребров подписал контракт со сборной Украины В ближайшее время УАФ официально объявит о назначении 48-летнего специалиста на должность нового главного тренера главной команды страны.

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Автор: Софія Кулай