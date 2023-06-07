Открытие сезона: Ребров назвал имена игроков, которые в будущем заменят лидеров сборной

Сергей Ребров раскрыл фамилии футболистов, на которых он будет надеяться в будущем. Лидерам национальной команды есть на кого положиться.

Сергей Ребров, который наконец-то возглавил сборную Украины, выделил определенных перспективных футболистов Некоторые получили вызов в национальную команду.

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Будущее страны

УАФ обнародовал список игроков, которые сформируют состав сборной Украины на июньские матчи, в том числе товарищескую игру со сборной Германии, а также отборочные поединки к Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. В ряды главной команды были вызваны и такие футболисты, впервые одевающие "сине-желтую" футболку и получившие свой долгожданный шанс. В частности, Сергей Ребров выделил Владислава Ваната и Владислава Кочергина.

Также новоиспеченный главный тренер сборной подчеркнул, что такие игроки, как Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук, должны быть осмотрительными, поскольку растут исполнители, которые в ближайшее время могут их заменить. Так специалист похвалил Владимира Бражко, который является ключевым футболистом молодежной сборной Украины Руслана Ротаня. Ребров признался, что Бражко ему очень сильно импонирует. Также наставник отметил, что Даниил Игнатенко - один из тех футболистов, кто может выбить себе место в составе главной команды страны.

Бражко, выступавший на правах аренды в Заре, стал, пожалуй, главным открытием по итогам сезона УПЛ, в котором сыграл 29 матчей. К тому же, опорник забил 7 голов и отдал 1 ассист. Кочергин стал чемпионом Польши с Ракувом, забив 8 голов и отдав 3 ассиста. Ванат в свою очередь стал лидером атаки Динамо, записав на свой счет 12 голов и оформив 3 ассиста. Игнатенко же в сезоне провел 33 матча за Бордо из Лиги 2, в которых опорник записал на свой счет 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.