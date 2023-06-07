Сергій Ребров, який нарешті очолив збірну України, виокремив певних перспективних футболістів. Деякі з них отримали виклик у національну команду.

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Майбутнє країни

УАФ оприлюднила список гравців, які сформують склад збірної України на червневі матчі, зокрема на товариську гру зі збірною Німеччини, а також відбіркові поєдинки до Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти. До лав головної команди були викликані і такі футболісти, які вперше одягнуть "синьо-жовту" футболку та ті, які отримали свій довгоочікуваний шанс. Зокрема, Сергій Ребров виділив Владислава Ваната та Владислава Кочергіна.

Також новоспечений головний тренер збірної підкреслив, що такі гравці, як Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук повинні бути обачні, оскільки ростуть виконавці, які найближчим часом можуть їх замінити. Так фахівець похвалив Володимира Бражка, який наразі є ключовим футболістом молодіжної збірної України Руслана Ротаня. Ребров зізнався, що Бражко йому дуже сильно імпонує. Також наставник зазначив, що Данило Ігнатенко є одним з тих футболістів, хто може вибити собі місце у складі головної команди країни.

Бражко, який виступав на правах оренди в Зорі, став, напевне, головним відкриттям за підсумками сезону УПЛ, в якому зіграв 29 матчів. До того ж опорник забив 7 голів та віддав 1 асист. Кочергін став чемпіоном Польщі з Ракувом, забивши 8 голів та віддавши 3 асисти. Ванат у свою чергу став лідером атаки Динамо, записавши на свій рахунок 12 голів та оформивши 3 асисти. Ігнатенко ж у сезоні провів 33 матчі за Бордо з Ліги 2, в яких опорник записав на свій рахунок 2 м'ячі та віддав 1 гольову передачу.