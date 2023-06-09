Наш герой – Сергей Ребров: чего ждать от сборной Украины под руководством нового тренера

Легенда Динамо приступило к работе с главной командой страны. УАФ доверил Реброву выход на ближайшие Евро и Чемпионат мира. Разбираемся подробнее с перспективами сборной во главе новым коучем.

Сборная Украины наконец-то получила долгожданного главного тренера. после почти двух лет слухов и ожиданий наставником "сине-желтых" стал Сергей Станиславович Ребров.

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Все это время специалист работал в Аль-Айне. Но после ухода Андрея Шевченко УАФ и СМИ максимально концентрировали внимание на том, что Ребров должен стать наставником национальной команды.

Это не должно удивлять, ведь при работе Шевченко сборная уже приучила к своей статусности. Не только на поле, но и в медийном пространстве. 24 канал предлагает разобраться, чего болельщикам ждать от сборной Украины под руководством Реброва.

Сергей Ребров – лучший украинский тренер современности

Сама кандидатура Сергея Станиславовича тоже не удивляет. Его вполне можно назвать самым успешным украинским наставником ХХ века. У Динамо Реброву покорились два чемпионства (2015, 2016) после пятилетней гегемонии Шахтера.

Более того, именно под руководством Сергея Станиславовича Динамо впервые в XXI веке вышло в плей-офф Лиги чемпионов. Подтвердил свой уровень тренер и в других командах. Вместе с Ференцварошем Ребров трижды подряд стал чемпионом Венгрии.

Конечно, клуб из Будапешта является гегемоном местного футбола, но и на евроарене был успех – первый с 1996 выход в групповую стадию Лиги чемпионов. В Аль-Айне украинец стал чемпионом и обладателем Кубка в свой дебютный сезон.

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То есть репутация успешного наставника у Сергея есть. УАФ можно было обратиться к услугам иностранца или продлить контракт с Шевченко. Впрочем, есть уверенность, что эти варианты были бы более затратными для нашего футбола, что неуместно во время войны.

С кем пришел Ребров

Впрочем, Ребров – это только половина тренерского штаба, а может, и меньше. Как фанаты могли убедиться на примере Шевченко очень важно выбрать правильную команду наставников. Кто же вошел в штаб Сергея Станиславовича:

Висенте Гомес (тренер по физической и тактической подготовке)

(тренер по физической и тактической подготовке) Альберто Босх (анализ матчей сборной Украины и матчей соперников, сбор информации об игроках)

(анализ матчей сборной Украины и матчей соперников, сбор информации об игроках) Унаи Мельгоса (сбор информации о потенциальных игроках сборной, анализ состава молодежной и юношеской команд)

(сбор информации о потенциальных игроках сборной, анализ состава молодежной и юношеской команд) Глеб Платов (тренер-аналитик)

(тренер-аналитик) Рустам Худжамов (тренер вратарей)



Тренерский штаб Сергея Реброва / коллаж 24 канала

Также на июньском сборе Реброву будет помогать тренер Шахтера по физической подготовке Хавьер Лобо. Но уже после ближайших матчей главный тренер определится с постоянной кандидатурой на этот пост.

Как видим, большинство тренеров из Испании. Все они работали с Ребровым в Динамо, а также в других командах – Ференцвароши или Аль-Айни. Более того, Висенте Гомес даже имел период самостоятельной работы с Олимпиком. Пусть и не слишком удачный по результатам, но интересный по игре.

Стиль игры: чего ожидать от сборной

Можно предположить, что сборная Украины будет возвращаться к игре с контролем мяча, как это было при Шевченко. У него тренерский штаб был в основном итальянским, хотя помощником был и испанец Педро Хара.

Этот стиль часто нравился фанатам и даже приносил результат в виде четвертьфинала Евро. Впрочем, после того успеха команда сделала "паузу" на полтора года, ведь стиль Петракова отличался сильно (как и результаты).

Стоит упомянуть, что у Шевченко на построение такой игры ушло где-то 2-3 года и отдан в жертву отбор в Мундиаль в России. Но у Реброва уже куда более зрелая команда налицо. Плюс у него тоже будет время на постройку.

Шансы выйти на Евро-2024

Контракт нового тренерского штаба сборной Украины по УАФ будет действовать до 30 июля 2026 года. То есть, ассоциация доверяет команду Реброву на полные кампании Евро-2024 и ЧМ-2026, а также следующую Лигу наций (2024-2025). Напомним, там наша сборная будет играть в Лиге В.

Потенциальные соперники в Лиге В:

КОРЗИНА 1 КОРЗИНА 2 КОРЗИНА 3 КОРЗИНА 4 Австрия Финляндия Словения Грузия Чехия УКРАИНА Ирландия Греция Англия Исландия Албания Турция Уэльс Норвегия Черногория Казахстан

Украина уже начала отбор на Евро-2024 и имеет не лучшую ситуацию. Наша команда попала в непростую группу с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой.

Из нее напрямую на ЧЕ выйдут двое. Очевидно, наша команда – андердог в битве с финалистами прошлого Евро. Хотя Италия сейчас выглядит не очень сильно и зацепиться за баллы с ней у нас есть шансы.

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Впрочем, "план В" для Украины выглядит более вероятно. Три путевки на Евро-2024 будут разыграны среди лучших команд Лиги наций, которые отбор на Евро не пройдут. "Сине-желтые" свою группу не выиграли, поэтому в случае невыхода из-за квалификации должны надеяться, что через нее на ЧЕ попадут хотя бы две из следующих команд:

Израиль

Босния и Герцеговина

Шотландия

Сербия

Финляндия

Вполне реально, ведь те же балканские команды (как и шотландцы) среди фаворитов своих групп. И вот здесь главное: если мы не выходим из-за группы и попадаем в стыковые матчи, абсолютно неважны результаты Украины в квалификации.

Согласитесь, пройти двух из вышеуказанных соперников выглядит более реально, чем оставить позади Италию. В плей-офф, которые будут проходить в марте следующего года, наша команда будет играть против фактически равных себе. Поэтому у Реброва есть чуть меньше года, чтобы подойти к решающим играм в боевой готовности.

Есть ли шансы обойти Италию? Посмотрим на расписание. Подопечные Манчини дома проиграли англичанам и обыграли на выезде Мальту. Июньские матчи "Скуадра Адзурра" будет пропускать из-за участия в финальной стадии Лиги наций.

Осенью Италия будет играть против Украины 12 сентября дома (после выезда в македонцы) и в последнем туре 20 ноября на выезде (после игры дома с македонцами). Подопечные Реброва в сентябре будут играть с итальянцами сразу после матча с Англией. Поэтому календарь не в нашу пользу, хотя в случае провала "Скуадры Адзуры" мы должны быть начеку.

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Главная ставка – ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

В такой ситуации выход на Евро уже будет успехом для команды Реброва, а если еще будет проход в плей-офф, то вообще шикарно. Впрочем, даже в случае провала не стоит огорчаться, ведь похоже, что УАФ делает ставку именно на американский Мундиаль. Почему так?

Во-первых, у Реброва будет возможность комфортно, по образцу Шевченко, влиться в команду и наиграть какие-то схемы и футболистов. Еще и Лига наций будет помогать в подготовке. Ну, а во-вторых, это новый формат на ЧМ-2026.

Благодаря расширению турнира до 48 сборных от Европы на Мундиаль поедут 16 команд. Уже известно, что члены УЕФА будут разбить на 12 групп по 4-5 команд и победители выйдут прямо на турнир.

Еще четыре путевки, скорее всего, будут разыгрывать в стыках между вторыми местами и лучшими командами Лиги наций. То есть здесь шансы у Украины достаточно высокие. Вероятно, что жеребьевка квалификации ЧМ-2026 будет проходить по рейтингу ФИФА.

На данный момент "сине-желтые" идут 16 среди стран УЕФА, то есть оказались бы во второй корзине. Вряд ли наша команда выпадет в третью, а вот подняться в первый при успешном выступлении на Евро и в Лиге наций мы вполне можем.

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Кадровый потенциал сборной Украины

Не стоит забывать и о кадровом потенциале нашей сборной. Многие болельщики и СМИ уверены, что сейчас у Украины чуть ли не лучший подбор игроков в истории, ведь многие футболисты выступают в топ-лигах.

При этом они должны быть на пике как минимум 4 года. Да, в отборе на ЧМ-2026 может возникнуть проблема с опорником, ведь Тарасу Степаненко сейчас 34 и прямой замены ему не видно.

Впрочем Ребров уже ищет варианты и уже видит нескольких кандидатов, в том числе из УПЛ. Также не должно стать проблемой прощания с Ярмоленко, на его позиции уже готов играть Цыганков или Зубков.

Также в этом году 30 исполнилось Руслану Малиновскому, лидеру команды. Игроку Марселя тоже стоит найти альтернативу, хотя она уже есть в виде Шапаренко или Пихальонка. Да и сам Руслан пока не дает повода в себе разочароваться.

У Сергея Реброва есть условия, время и поддержка от всех

Так что если подытожить, то в Ребров пришел в пока еще комфортную среду. В квалификации Евро-2024 от него не потребуют места в топ-2 из-за уровня оппонентов, поэтому в этой ситуации тренер может только выиграть, создав сенсацию.

Непопадание в стыки не будет виной Реброва. Это из-за "приобретения" команды Петракова и стечения обстоятельств из-за выступлений других команд. А если Украина будет в плей-офф, там ее будут ждать соперники того же уровня или даже более низкого.

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И при этом у тренера будет почти год и почти десяток матчей на то, чтобы подойти к решающим играм готовыми. Что касается Мундиаля, то здесь нам на руку будет играть формат, а также опыт штаба Реброва.

Там отмазки из-за нехватки времени или "бумажников" не пройдут. Поэтому запасаемся терпением и верой в нашу команду и ждем яркую палитру эмоций, которые они нам подарят.

Расписание матчей на 2023-2026 годы:

ДАТА МАТЧИ ТУРНИР 12 июня 2023 Германия – Украина товарищеская игра 16 июня 2023 Северная Македония – Украина отбор Евро-2024 19 июня 2023 Украина – Мальта отбор Евро-2024 9 сентября 2023 Украина – Англия отбор Евро-2024 12 сентября 2023 Италия – Украина отбор Евро-2024 14 октября 2023 Украина – Северная Македония отбор Евро-2024 17 октября 2023 Мальта – Украина отбор Евро-2024 17 ноября 2023 ??? товарищеская игра 20 ноября 2023 Украина – Италия отбор Евро-2024 21-26 марта 2024 стыковые матчи Евро-2024 14 июня – 14 июля 2024 Евро-2024 2-10 сентября 2024

7-15 октября 2024

11-19 ноября 2024 Лига наций 2024-2025 17-25 марта 2025 стыковые матчи Лиги наций 2024-2025 17-25 марта 2025

2-10 июня 2025

1-9 сентября 2025

6-14 октября 2025

10-18 ноября 2025 отбор ЧМ-2026 март 2026 стыковые матчи ЧМ-2026 июнь – июль 2026 ЧМ-2026

. Кричалку "Наш герой – Сергей Ребров" скандировали фанаты Динамо в 2016-2017 годах после того, как тренер вернул киевлянам чемпионство в УПЛ.