Новоиспеченный наставник "сине-желтые" Сергей Ребров уже давно окончательно решил для себя, что он будет главным тренером сборной Украины. Клубы не смогли соблазнить украинского тренера.

Достойно внимания Сергей Ребров: путь от Шахтера из Горловки до главного поста в украинском футболе

Верный стране

Сергей Ребров рассказал, что сборная Украины – не единственные, заинтересованные в сотрудничестве с ним. Украинский специалист признался, что он отказал ряду клубов, которые контактировали с ним для того, чтобы заключить соглашение. Однако Ребров отметил, что "первое слово – дороже второго", поэтому пытался максимально вежливо отказать желающим. Также Сергей "засекречено" рассказал о разговоре с президентом киевского Динамо и рассказал о собственном табу.

Предложения от европейских клубов действительно были, но они уже поступили после договоренности со сборной Украины. Я отвечал, что это уже не актуально. Спасибо за интерес, но уже договорился со сборной, поэтому другие варианты не рассматривал. Скажем так, какие менеджеры обращались. Что было, то было. Я не думаю, что нужно называть клубы. Сейчас это очень интересно. Звонок от Суркиса? Если он мне и звонил по телефону, то это был личный разговор. Она останется между нами. Мнения о возможности совмещать работу в сборной Украины и каком-то клубе были только у журналистов. У меня таких мыслей не было и не будет,

– рассказал Ребров.

Следует напомнить, что украинский специалист был вожделенный на тренерском рынке. Сергеем Ребровым интересовались такие клубы, как Лудогорец, Олимпиакос, а также Аль-Айн был "двумя руками за", чтобы украинец остался во главе их команды. К тому же Ребров мог оказаться на тренерской сетке не сборной Украины, а Саудовская Аравия.