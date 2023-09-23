Футбольный агент итальянской компании GG11 прокомментировал будущее своего клиента Даниила Сикана. Александр Яковенко предсказывает ему большую карьеру, которая не помешает донецкому клубу.

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Яковенко: Это футболист, который еще многое покажет в футболе

Бывший футболист отметил трансферную политику "горняков", которые не "маринуют" свои таланты в команде, как это делают некоторые другие клубы. Яковенко поставил в пример трансферы недавно вернувшегося в Шахтер Дмитрия Чигринского и Михаила Мудрика в лондонское Челси.

Правда, переход Мудрика к "синим" пока вообще себя не оправдывает. А это очень разочаровывает английских фанатов, которые ожидали от украинского левого вингера значительно большего.

Шахтер – адекватный клуб. Как вы видите, они продают футболистов за большие деньги за последние десять лет, начиная с Дмитрия Чигринского и бразильцев, заканчивая Мудриком. Шахтер очень хотел его сберечь. Они верят в Даню. Это футболист, который еще многое покажет в футболе и дойдет до уровня, когда за ним будет бегать вся Европа,

– сказал Яковенко.

Тем более что донецкий клуб понемногу возвращается к вектору приобретения легионеров. Украинизацией, которая была при Игоре Йовичевиче, уже даже не пахнет.

Отметим, что Сикан продлил контракт с Шахтером до конца июня 2028 года, несмотря заинтересованность из Европы.

К слову, Шахтер после 7 сыгранных матчей лидирует в таблице УПЛ – 17 баллов. А это на 2 очка больше, чем у второго Черноморца. И это при том, что "горняки" еще не провели свой поединок 8-го тура украинского первенства сезона-2023/2024.

Футбольная карьера Даниила Сикана