Роджер Шмидт доверил место в старте нашему Анатолию Трубину, который уже на второй минуте сфолил после подачи и заработал пенальти на свои ворота. К счастью, Конате пробил выше ворот. Был в матче второй пенальти, который уже реализовал Зальцбург. Украинец не угадал направление удара соперника.

Подробнее об игре Трубин и защита серьезно "наварили": Бенфика проиграла Зальцбургу в Лиге чемпионов - видеообзор

Шмидт: Он сделал что мог, показал себя с хорошей стороны

Во втором тайме мяч вторично побывал в сетке владений "орлов". Трубин пропустил дважды, а Бенфика проиграла Зальцбургу 0:2.

После поединка игру украинского вратаря прокомментировал главный тренер Бенфики Роджер Шмидт. Наставник "орлов" согласился с тем, что Трубин ошибся в эпизоде с "привезенным" пенальти уже на 2-й минуте матча.

Однако оценил его дебют в Лиге чемпионов за португальский коллектив достаточно неплохо.

Шмидт верит в профессионализм Анатолия и то, что в будущем его уровень будет только расти.

Это была непростая игра, но он молодец – хорошо справился, сохранял покой, ждал подходящего момента и на таком уровне, под таким давлением, продемонстрировал отличный менталитет. Он сделал все, что мог, показал себя с хорошей стороны. Каждая новая игра будет помогать ему развиваться, адаптироваться и почувствовать себя в Бенфике. Болельщики требовательны, это Бенфика, но я верю, что он будет становиться сильнее с каждым матчем,

– сказал тренер "орлов".

Матч против Зальцбурга стал лишь вторым для Трубина в футболке Бенфики. В прошедшем туре Анатолий дебютировал в португальском чемпионате. Украинец перешел в новый клуб только в августе 2023 года, подписав контракт до конца июня 2028 года.

"Орлы" после первого тура замыкают группу "D", которую возглавил Зальцбург. Интер и Реал Сосьедад, которые начали групповой раунд с мировой 1:1, идут на втором и третьем местах соответственно.