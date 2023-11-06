В преддверии решающего поединка "сине-желтые" сыграют контрольный матч против Лехии из Гданьска. Спарринг запланирован на 16 ноября.
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Ребров: Вынуждены играть эту контрольную игру
Однако главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не в восторге от этого поединка. По словам 49-летнего наставника, УЕФА заставил нашу команду сыграть этот спарринг, чтобы все сборные были в равных условиях.
Нужен ли сейчас спарринг? Сейчас не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру,
– резюмировал Сергей Станиславович.
Также Сергей Ребров анонсировал возвращение в сборную Виктора Цыганкова, оправившегося от травмы.
Ну, мы надеемся, что он вернется в форму. Есть некоторые повреждения у игроков, но считаю, что к играм сборной все будут готовы,
– сказал Ребров.
Отметим, что контрольный матч против гданьской Лехии сборная Украины сыграет 16 ноября. По условиям сторон тренеры смогут провести по 10 замен. В составе польского клуба играют три украинских легионера: Максим Хлань, который отметился голом в стиле Месси в последней игре, Иван Желизко и Богдан Сарнавский.
Украина в отборе Евро-2024
- После семи сыгранных матчей сборная Украины занимает второе место в группе С, имея в активе 13 пунктов.
- Соперник "сине-желтых" команда Италии отстает на три балла. Однако у подопечных Лучано Спаллетти есть игра в запасе против Северной Македонии.
- Если "Скуадра Адзурра" обыгрывает балканцев, то сравнится по очкам с украинцами. В таком случае команду Реброва устроит только победа в очном противостоянии.
- Матч Украина – Италия состоится 20 ноября. Арбитр известит о начале встречи в 21:45.