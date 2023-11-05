Сразу три украинца вышли в стартовом составе Лехии на выездной поединок 14-го тура польской Экстраклясы против Тихи. Речь идет о голкипере Богдане Сарнавском, Иване Желизке и Максиме Хлане, сообщает 24 Канал.

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Забивает во втором матче подряд

Как раз Хлань на 24-й минуте распечатал нулевой счет на табло. Какой-то невероятно трудовой и технический гол получился полузащитнику. Максим выиграл мяч на пути у нескольких соперников благодаря своему дриблингу и уже из последних сил пробил по воротам соперника. Хланю еще и удалось переиграть голкипера хозяев.

Хлань забил свой второй гол за Лехию.

Гол украинца стал единственным в первые 45 минут от обоих коллективов.

Видео гола Хланя

Во втором тайме обе команды забили уже три гола. Сначала хозяева уравняли цифры на табло 1:1, но впоследствии дважды мяч уже побывал в их владениях. Лехия снова повела в счете, но уже увереннее 1:3. Эти цифры продержались до финального свистка, зафиксировавшего победу команды трех украинцев.

Уже в компенсированное к поединку время хозяева заработали изъятие.

Автор гола Хлань был заменен уже в компенсированное к матчу время. Сарнавский отстоял весь поединок, так же как и Желизко, заработавший желтую карточку.

Лехия после 14 туров замыкает тройку лидеров турнирной таблицы, набрав 25 баллов.

У Тихи 5-я позиция и столько же очков в активе.

Напомним, что Хлань выступает за польский коллектив с сентября 2023 года после того, как со скандалом покинул луганскую Зарю. Его контракт с поляками рассчитан до конца июня 2025 года. Похоже, что Максим нашел свою команду.