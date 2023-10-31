Сборная Украины проведет в ноябре решающий матч по отбору на чемпионат Европы-2024. Команда Сергея Реброва в заключительном матче квалификации будет противостоять Италии.

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Как купить билеты на матч Украина – Италия

из-за войны наша сборная не может принять соперника на своей территории. Поэтому игра с прямым конкурентом за выход на Евро пройдет 20 числа в Леверкузене на стадионе Байера "БайАрена".

Между тем, УАФ объявила о старте продаж билетов на матч Украина – Италия. Пройдет он в три этапа. С 31 октября по 2 ноября на сайте MTicket приобрести пропуска смогут только украинские болельщики с криптогаманцами.

После 2 ноября фанатам из Украины будут доступны и другие способы оплаты, например банковской картой. А уже с 8 числа кто-нибудь из желающих сможет приобрести билеты, в том числе на платформе BayArena, принадлежащей Баеру.

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Стоимость билетов стартует от 15 евро (около 570 гривен), а в VIP-зону, где будет доступ в ресторан с питанием, пропуск обойдется в 290 евро (чуть больше 11 тысяч гривен). Один болельщик может приобрести не больше 4-х тикетов.

Украина в квалификации Евро-2024