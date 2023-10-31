Сборная Украины проведет в ноябре решающий матч по отбору на чемпионат Европы-2024. Команда Сергея Реброва в заключительном матче квалификации будет противостоять Италии.
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Как купить билеты на матч Украина – Италия
из-за войны наша сборная не может принять соперника на своей территории. Поэтому игра с прямым конкурентом за выход на Евро пройдет 20 числа в Леверкузене на стадионе Байера "БайАрена".
Между тем, УАФ объявила о старте продаж билетов на матч Украина – Италия. Пройдет он в три этапа. С 31 октября по 2 ноября на сайте MTicket приобрести пропуска смогут только украинские болельщики с криптогаманцами.
После 2 ноября фанатам из Украины будут доступны и другие способы оплаты, например банковской картой. А уже с 8 числа кто-нибудь из желающих сможет приобрести билеты, в том числе на платформе BayArena, принадлежащей Баеру.
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Стоимость билетов стартует от 15 евро (около 570 гривен), а в VIP-зону, где будет доступ в ресторан с питанием, пропуск обойдется в 290 евро (чуть больше 11 тысяч гривен). Один болельщик может приобрести не больше 4-х тикетов.
Украина в квалификации Евро-2024
- Напомним, что Украина занимает второе место в квалификационной группе С, уступая Англии, которая уже де-юре вышла на Евро.
- Италия же отстает от "сине-желтых" на три балла, но еще имеет в запасе домашнюю игру против Северной Македонии (17 ноября)
- Если "Скуадра Адзура" победит балканцев, то сравнится по баллам с украинцами перед решающей битвой
- В таком случае команде Реброва потребуется только победа
- Потеря очков от Италии в матче с македонцами позволит Украине выйти на Евро в случае ничьей
- Матч Украина – Италия начнется 20 ноября в 21:45 по Киеву