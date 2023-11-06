Сборная Украины по футболу проведет контрольный матч против польской Лехии из Гданьска. Спарринг состоится 16 ноября, сообщает журналист Игорь Бурбас.
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Идея провести матч возникла в результате договоренности главных тренеров команд – Сергея Реброва и Шимона Грабовски. Матч состоится в Гданьске, где Украина и проведет свой ноябрьский сбор.
"Сине-желтых" ждет решающая битва против Италии
20 ноября в Леверкузене сборная Украины проведет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии. Начало встречи запланировано на 20:45 по местному времени.
Напомним, за Лехию выступает украинский полузащитник Максим Хлань. Вчера он забил свой второй гол за польский клуб.
Украина в квалификации Евро-2024
- Напомним, что Украина занимает второе место в квалификационной группе С, уступая Англии, которая уже де-юре вышла на Евро.
- Италия же отстает от "сине-желтых" на три балла, но еще имеет в запасе домашнюю игру против Северной Македонии (17 ноября)
- Если "Скуадра Адзура" победит балканцев, то сравнится по балам с украинцами перед решающей битвой
- В таком случае команде Реброва потребуется только победа
- Потеря очков от Италии в матче с македонцами позволит Украине выйти на Евро в случае ничьей
- Матч Украина – Италия начнется 20 ноября в 21:45 по Киеву