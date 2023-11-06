Сборная Украины по футболу проведет контрольный матч против польской Лехии из Гданьска. Спарринг состоится 16 ноября, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Идея провести матч возникла в результате договоренности главных тренеров команд – Сергея Реброва и Шимона Грабовски. Матч состоится в Гданьске, где Украина и проведет свой ноябрьский сбор.

"Сине-желтых" ждет решающая битва против Италии

20 ноября в Леверкузене сборная Украины проведет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии. Начало встречи запланировано на 20:45 по местному времени.

Напомним, за Лехию выступает украинский полузащитник Максим Хлань. Вчера он забил свой второй гол за польский клуб.

Украина в квалификации Евро-2024