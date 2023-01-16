Трудно передать словами ощущаемую ярость, – взбешенный Ребров об ударе России по Днепру

Украинцы 14 января пережили еще один террористический удар по Днепру. Российская ракета попала в 9-этажный жилой дом.

Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал очередной удар России по Украине. Коуч не может даже словами передать той ярости, которую испытывает в сторону соседней страны.

Следует узнать Террористический удар России по Днепру: количество погибших возросло до 40, среди них 3 детей

Ребров: Украина никогда не забудет этого и всех других страданий

Ребров сделал призыв к миру, который должен еще больше помогать Украине противодействовать террористическим действиям Владимира Путина. Сергей Станиславович выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.

Трудно передать словами яростную ярость, глядя на ужасные сцены неспровоцированной и жестокой агрессии против нашей страны. 14 января, очередной обстрел российских ракет снова поразил гражданскую инфраструктуру – разрушил многоэтажный дом в городе Днепр,

– написал Ребров.

"Эти варварские и бессмысленные действия уже привели к гибели 25 человек. Еще 73 раненых и 43 пропавших на момент этого поста. Не устану повторять: лидеры со всего мира должны делать больше, чтобы помочь прекратить страдания украинского народа!"

Безграничная благодарность и уважение спасателям и волонтерам, которые помогли спасти как можно больше людей. И самые искренние соболезнования всем, кто пострадал от этой трагедии. Украина никогда не забудет это и все другие страдания, которые Россия принесла нашим людям!", – добавил украинский тренер.

Патриотическая позиция Сергея Реброва

Отметим, что Сергей Ребров, даже тренируя в ОАЭ, не покинул родную страну в беде. После февраля именно украинский наставник был инициатором создания фонда, куда свои средства перечисляли выступающие за рубежом украинские футболисты. Все средства идут на нужды украинцев и военных.

Ребров приезжал в Украину. Наставник на собственной коже почувствовал, что такое ракетные обстрелы со стороны России. В столице тренер посетил военных и пришел к ребятам не с пустыми руками.

Также Сергей Станиславович передал уже далеко не один автомобиль, помогающий бойцам на передовой.

Отметим, что Ребров в одном из немногочисленных интервью затронул языковой вопрос в Украине. Наставник отметил, что после 24 февраля все украинцы должны пытаться разговаривать на украинском, а не языком врага. Сам тренер совершенствует соловьиную, чтобы навсегда отказаться от вражеского языка.

Публикация украинского наставника была опубликована в инстаграмме 15 января. К сожалению, по состоянию на 16 января количество жертв теракта возросло до 40 погибших, среди них 3 детей. 75 человек получили травмы, 46 человек до сих пор находятся без вести пропавшими (из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 35 человек выясняется). ГСЧС удалось спасти 39 жизней жителей разрушенного дома.