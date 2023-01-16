Трудно передать словами ощущаемую ярость, – взбешенный Ребров об ударе России по Днепру
Источник:инстаграмм Сергея Реброва
Украинцы 14 января пережили еще один террористический удар по Днепру. Российская ракета попала в 9-этажный жилой дом.
Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал очередной удар России по Украине. Коуч не может даже словами передать той ярости, которую испытывает в сторону соседней страны.
Следует узнать Террористический удар России по Днепру: количество погибших возросло до 40, среди них 3 детей
Ребров: Украина никогда не забудет этого и всех других страданий
Ребров сделал призыв к миру, который должен еще больше помогать Украине противодействовать террористическим действиям Владимира Путина. Сергей Станиславович выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.
Трудно передать словами яростную ярость, глядя на ужасные сцены неспровоцированной и жестокой агрессии против нашей страны. 14 января, очередной обстрел российских ракет снова поразил гражданскую инфраструктуру – разрушил многоэтажный дом в городе Днепр,
– написал Ребров.
"Эти варварские и бессмысленные действия уже привели к гибели 25 человек. Еще 73 раненых и 43 пропавших на момент этого поста. Не устану повторять: лидеры со всего мира должны делать больше, чтобы помочь прекратить страдания украинского народа!"
Безграничная благодарность и уважение спасателям и волонтерам, которые помогли спасти как можно больше людей. И самые искренние соболезнования всем, кто пострадал от этой трагедии. Украина никогда не забудет это и все другие страдания, которые Россия принесла нашим людям!", – добавил украинский тренер.Важно! Публикация украинского наставника была опубликована в инстаграмме 15 января. К сожалению, по состоянию на 16 января количество жертв теракта возросло до 40 погибших, среди них 3 детей. 75 человек получили травмы, 46 человек до сих пор находятся без вести пропавшими (из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 35 человек выясняется). ГСЧС удалось спасти 39 жизней жителей разрушенного дома.
Патриотическая позиция Сергея Реброва
- Отметим, что Сергей Ребров, даже тренируя в ОАЭ, не покинул родную страну в беде. После февраля именно украинский наставник был инициатором создания фонда, куда свои средства перечисляли выступающие за рубежом украинские футболисты. Все средства идут на нужды украинцев и военных.
- Ребров приезжал в Украину. Наставник на собственной коже почувствовал, что такое ракетные обстрелы со стороны России. В столице тренер посетил военных и пришел к ребятам не с пустыми руками.
- Также Сергей Станиславович передал уже далеко не один автомобиль, помогающий бойцам на передовой.
- Отметим, что Ребров в одном из немногочисленных интервью затронул языковой вопрос в Украине. Наставник отметил, что после 24 февраля все украинцы должны пытаться разговаривать на украинском, а не языком врага. Сам тренер совершенствует соловьиную, чтобы навсегда отказаться от вражеского языка.