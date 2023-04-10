Боссы болгарского Лудогорца пытались договориться по поводу будущего сотрудничества с Сергеем Ребровым. Но все старания руководства были тщетны.

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Украинец ответил отказом

Украинский наставник не проявил никакого интереса к этому предложению. Поэтому стороны даже не начинали обсуждать финансовые особенности переговоров.

Интересно, что Лудогорец постоянно выступает в Лиге чемпионов, но почему такой клуб не привлек Сергея Станиславовича. В текущем сезоне этот болгарский клуб идет на втором месте в Первой лиге, уступая лишь 4 очка лидеру чемпионата софиевскому ЦСКА.

Ребров решил остаться в должности главного тренера Аль-Айна.

Ко всему этому СМИ активно сватают Реброва к рулю сборной Украины, пока наставник работает во главе клуба ОАЭ. С Аль-Айном у украинского тренера контракт до конца сезона-2022/2023. Не исключено, что клуб захочет сохранить украинца, чтобы команда хорошо сыграла на Азиатской лиге чемпионов, которая стартует в августе.

За 22 туров Аль-Айн набрал 44 балла и идет на втором месте.

Напомним! Ребров возглавляет Аль-Айн с 6 июня 2021 года. Во главе команды провел уже 61 матч. В сезоне 2022/2023 Аль-Айн под руководством украинского тренера провел 29 поединков, в которых одержал 16 побед при 5 поражениях. Также 8 встреч закончились мировыми.

Отметим, что 9 апреля Аль-Айн разгромил на выезде Хаур-Факкана 0:3. Андрей Ярмоленко забил последний гол гостей в матче.