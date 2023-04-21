У украинского специалиста есть все шансы стать главным тренером Саудовской Аравии. Сборная Украины и Аль-Айн ухватились за голову.

Достойно внимания Хочет выиграть Лигу чемпионов: Ребров откажет сборной Украины и останется в Аль-Айне – СМИ

Очередной сюрприз

Сергей Ребров балансирует на канате, поскольку с одной стороны мин может оказаться у руля сборной Украины, а с другой – остаться главным тренером Аль-Айна из ОАЭ. Сам же украинец не знает, где он продолжит свою деятельность, поэтому даже на вопросы журналистов отвечает неоднозначно. Но у Реброва появилась еще одна головная боль, а именно претенденство на пост главы сборной Саудовской Аравии.

Украинский специалист – один из кандидатов на должность главного тренера сборной Саудовской Аравии, которая осталась без наставника после ухода француза Эрве Ренара после чемпионата мира-2022 готовы предложить большую зарплату, чем у сборной Украины.

Сборная Саудовской Аравии на ЧМ-2022