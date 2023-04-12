В ОАЭ интригуют новыми слухами: УАФ предлагает Реброву 10-летний контракт

С каждым днем все больше слухов появляется вокруг темы нового главного тренера сборной Украины. СМИ больше всего сватают на это кресло хорвата Славена Билича и Сергея Реброва.

Если украинские журналисты опровергают информацию о хорватском специалисте, то при Сергее Реброве пока умалчивают. В УАФ тоже уверяют, ожидающих лета и окончания контракта Реброва с Аль-Айном.

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Невероятное предложение

Напомним, что соглашение украинского наставника с клубом ОАЭ истекает по окончании сезона-2022/2023. Сам Ребров отказался комментировать слухи о своем возможном назначении к рулю сборной Украины.

Хотя неоднократно украинский тренер заявлял, что не прочь поработать во главе национальной команды. Также появился слух, что Аль-Айн может убедить украинца подписать новый контракт. Руководство хочет, чтобы команда хорошо сыграла на Азиатской лиге чемпионов, которая стартует в августе 2023 года.

Журналист Мохаммед Хамад на своей странице в твиттер раскрыл новые детали переговоров Сергея Реброва с Украинской ассоциацией футбола.

Он процитировал слова комментатора Амера Абдуллы, который рассказал, что УАФ предлагает Реброву долгосрочный контракт сроком на 10 лет.

Отметим, что до этого появлялись слухи в инфопространстве относительно того, что Ребров может руководить сборной до окончания чемпионата мира-2030, а значит, сотрудничество на 7 лет.

Недавно еще появилась информация, что постоянный участник Лиги чемпионов претендовал на 48-летнего наставника, но тот отказал Лудогорцу.

К слову. Сергей Ребров возглавляет Аль-Айн с лета 2021 года. Во главе клуба ОАЭ провел уже 62 матча. В крайнем поединке подопечные украинского специалиста разгромили Хаур-Факкан 0:3. Третий гол в ворота хозяев забил Андрей Ярмоленко, восстановившийся от травмы. Аль-Айн идет на 2-м месте в Про-лиге ОАЭ.