Якщо українські журналісти спростовують інформацію про хорватського спеціаліста, то за Сергія Реброва поки що замовчують. В УАФ теж запевняють, що чекають літа та закінчення контракту Реброва із Аль-Айном.

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Неймовірна пропозиція

Нагадаємо, що угода українського наставника з клубом ОАЕ спливає по закінченню сезону-2022/2023. Сам Ребров відмовився коментувати чутки про своє можливе призначення до керма збірної України.

Хоча неодноразово український тренер заявляв, що не проти попрацювати на чолі національної команди. Також з'явились чутки, що Аль-Айн може переконати українця підписати новий контракт. Керівництво хоче, аби команда добре зіграла на Азійській лізі чемпіонів, яка стартує у серпні 2023 року.

Журналіст Мохаммед Хамад на своїй сторінці у твіттер розкрив нові деталі перемовин Сергія Реброва з Українською асоціацією футболу.

Він процитував слова коментатора Амера Абдулли, який розповів, що УАФ пропонує Реброву довготривалий контракт терміном аж на 10 років.

Відзначимо, що до цього з'являлись чутки в інфопросторі щодо того, що Ребров може керувати збірною до закінчення чемпіонату світу-2030, а тобто співпрацю на 7 років.

Нещодавно ще й з'явилась інформація, що постійний учасник Ліги чемпіонів претендував на 48-річного наставника, але той відмовив Лудогорцю.

До слова. Сергій Ребров очолює Аль-Айн із літа 2021 року. На чолі клубу ОАЕ провів вже 62 матчі. У крайньому поєдинку підопічні українського фахівця розгромили Хаур-Факкан 0:3. Третій гол у ворота господарів забив Андрій Ярмоленко, який відновився від травми. Аль-Айн йде на 2-му місці у Про-лізі ОАЕ.