Боси болгарського Лудогорця намагались домовитись щодо майбутньої співпраці з Сергієм Ребровим. Але усі старання керівництва були марними.
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Українець відповів відмовою
Український наставник не проявив жодного зацікавлення до цієї пропозиції. Тому сторони навіть не розпочинали обговорювати фінансові особливості перемовин.
Цікаво, що Лудогорець постійно виступає у Лізі чемпіонів, але чомусь такий клуб не привабив Сергія Станіславовича. У поточному сезоні цей болгарський клуб йде на другому місці у Першій лізі, поступаючись лише 4 очками лідеру чемпіонату софіївському ЦСКА.
Ребров вирішив залишитись на посаді головного тренера Аль-Айна.
До всього цього ще й ЗМІ активно сватають Реброва до керма збірної України, поки наставник працює на чолі клубу ОАЕ. З Аль-Айном український тренер має контракт до кінця сезону-2022/2023. Не виключено, що клуб захоче зберегти українця, аби команда добре зіграла на Азійській лізі чемпіонів, яка стартує у серпні.
Наразі за 22 турів Аль-Айн набрав 44 бали та йде на другому місці.
Відзначимо, що 9 квітня Аль-Айн розгромив на виїзді Хаур-Факкан 0:3. Андрій Ярмоленко забив останній гол гостей у матчі.