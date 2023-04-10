Боси болгарського Лудогорця намагались домовитись щодо майбутньої співпраці з Сергієм Ребровим. Але усі старання керівництва були марними.

Читайте також Відмовився коментувати чутки: Ребров різко відповів про роботу в збірній України

Українець відповів відмовою

Український наставник не проявив жодного зацікавлення до цієї пропозиції. Тому сторони навіть не розпочинали обговорювати фінансові особливості перемовин.

Цікаво, що Лудогорець постійно виступає у Лізі чемпіонів, але чомусь такий клуб не привабив Сергія Станіславовича. У поточному сезоні цей болгарський клуб йде на другому місці у Першій лізі, поступаючись лише 4 очками лідеру чемпіонату софіївському ЦСКА.

Ребров вирішив залишитись на посаді головного тренера Аль-Айна.

До всього цього ще й ЗМІ активно сватають Реброва до керма збірної України, поки наставник працює на чолі клубу ОАЕ. З Аль-Айном український тренер має контракт до кінця сезону-2022/2023. Не виключено, що клуб захоче зберегти українця, аби команда добре зіграла на Азійській лізі чемпіонів, яка стартує у серпні.

Наразі за 22 турів Аль-Айн набрав 44 бали та йде на другому місці.

Нагадаємо! Ребров очолює Аль-Айн із 6 червня 2021 року. На чолі команди провів вже 61 матч. У сезоні-2022/2023 Аль-Айн під керівництвом українського тренера провів 29 поєдинків, у яких здобув 16 перемог при 5 поразках. Також 8 зустрічей закінчились мировими.

Відзначимо, що 9 квітня Аль-Айн розгромив на виїзді Хаур-Факкан 0:3. Андрій Ярмоленко забив останній гол гостей у матчі.