Вроде бы Сергей Ребров уже известил руководство арабского клуба, что не будет продлевать контракт с Аль-Айном. Потому клуб заранее начал поиски преемника украинского тренера.

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Новые детали судьбы Реброва в ОАЭ

Контракт Реброва с Аль-Айном истекает по окончании сезона-2022/2023.

Хотя раньше была информация, что Сергей Станиславович останется в Аль-Айне, чтобы команда солидно выступила в азиатской Лиге чемпионов.

Сам украинский наставник заявил, что никак больше не будет комментировать слухи о его уходе из Аль-Айна и новой работе во главе сборной. Тренер попросил подождать до конца сезона, когда определится его судьба.

Пока команда Реброва идет на втором месте в Про-лиге ОАЭ. За 24 тура Аль-Айн набрал 48 баллов и уступает лидеру сезона Шабаб Аль-Ахли всего 3 очка, а это цена одной победы.

Также Аль-Айн сражается в Кубке Этисалат, где в полуфинале сыграет против Аль-Наср.

28 апреля подопечные украинского тренера досадно проиграли в финале Кубка президента ОАЭ. Аль-Айн уступил по пенальти Аль-Шарджу – 13:12. Интересно, что серия пенальти длилась 25 ударов.

Ожидается, что следующим местом работы Реброва станет сборная Украины, которую он придет по ходу розыгрыша квалификации Евро-2024, где "сине-желтые" стартовали с поражения от Англии 2:0. УАФ надеется, что Сергей Станиславович возглавит национальную команду.

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Как Аль-Айн играет под руководством Сергея Реброва