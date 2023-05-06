Вроде бы Сергей Ребров уже известил руководство арабского клуба, что не будет продлевать контракт с Аль-Айном. Потому клуб заранее начал поиски преемника украинского тренера.
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Новые детали судьбы Реброва в ОАЭ
Контракт Реброва с Аль-Айном истекает по окончании сезона-2022/2023.
Хотя раньше была информация, что Сергей Станиславович останется в Аль-Айне, чтобы команда солидно выступила в азиатской Лиге чемпионов.
Сам украинский наставник заявил, что никак больше не будет комментировать слухи о его уходе из Аль-Айна и новой работе во главе сборной. Тренер попросил подождать до конца сезона, когда определится его судьба.
Пока команда Реброва идет на втором месте в Про-лиге ОАЭ. За 24 тура Аль-Айн набрал 48 баллов и уступает лидеру сезона Шабаб Аль-Ахли всего 3 очка, а это цена одной победы.
Также Аль-Айн сражается в Кубке Этисалат, где в полуфинале сыграет против Аль-Наср.
28 апреля подопечные украинского тренера досадно проиграли в финале Кубка президента ОАЭ. Аль-Айн уступил по пенальти Аль-Шарджу – 13:12. Интересно, что серия пенальти длилась 25 ударов.
Ожидается, что следующим местом работы Реброва станет сборная Украины, которую он придет по ходу розыгрыша квалификации Евро-2024, где "сине-желтые" стартовали с поражения от Англии 2:0. УАФ надеется, что Сергей Станиславович возглавит национальную команду.
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Как Аль-Айн играет под руководством Сергея Реброва
- 48-летний наставник возглавляет Аль-Айн с июня 2021 года.
- Во главе команды уже провел 66 матчей, 33 из них Аль-Айн сыграл в текущем сезоне. В сезоне-2022/2023 подопечные Сергея Реброва одержали 18 побед при 6 поражениях. Еще 9 поединков заканчивались мировыми.
- Украинец привел арабский клуб в два трофея.