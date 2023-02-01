Сейчас у Андрея есть действующий контракт с Аль-Айном, рассчитанный до 30 июня 2023 года. Сам Ярмоленко хочет снова надеть футболку киевского Динамо. Украинский гранд тоже намерен вернуть бывшего лидера команды.
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Возвращение лидера
По информации журналиста Игоря Бурбаса, если Ярмоленко и Аль-Айну не удастся договориться досрочно прекратить сотрудничество, то уже по окончании сезона-2022/2023, когда у Андрея как раз идет соглашение, футболист бесплатно покинет клуб ОАЭ и вернется в Киев.
Что касается Андрея Ярмоленко, то у игрока действующий контракт в Эмиратах. И при этом безумное желание вернуться в Динамо. Вопрос денег не стоит вообще. Потому в Турцию он точно не поедет. Если сейчас не договорится полюбовно разойтись с Аль-Айном, то уже летом приедет в Киев бесплатно,
– написал Бурбас.
Турецкий журналист Эртан Сузгун уже даже заявил, что Динамо официально обратилось в эмиратский клуб по поводу приобретения Ярмоленко.
В трансфере правого вингера, который может сыграть как раз на позиции перешедшего в Жирону Виктора Цыганкова, заинтересован турецкий Башакшехир. Также Андрею приписывали интерес со стороны Трабзонспора.
Однако эти оба варианта будут не приоритетными для Ярмоленко, когда перед ним появилась возможность вернуться в родной клуб.
Обратно в прошлое: главное о выступлениях Ярмоленко за Динамо
- Зимой 2007 года Андрей впервые перебрался из родной черниговской Десны в Динамо-2.
- Уже летом следующего года Ярмоленко перебрался в главную команду киевлян, где 9 лет успешно выступал.
- Благодаря хорошей игре Ярмоленко заинтересовался топ-клубом Европы и перешел в дортмундскую Боруссию. За "пчел" выступал почти год.
- В футболке Динамо провел 340 матчей, в которых забил 137 голов и отдал 90 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость Ярмоленко в 2,5 миллиона евро.