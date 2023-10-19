Борьба против правила, позволяющего легионерам покидать клубы: Палкин вошел в Комитет УЕФА

Сергей Палкин получил должность в европейском футбольном союзе. Представитель Шахтера неоднократно жаловался на правило ФИФА

Сергей Палкин официально вошел в Комитет УЕФА. К тому же "горняк" стал в европейские организации "особым".

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Будет иметь большее влияние

Генеральный директор донецкого коллектива будет представлять Украину в главном институте европейского футбола. Дело в том, что Палкин вошел в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. Каденция новоизбранного Комитета рассчитана на 4 года.

Стоит отметить, что генеральный директор Шахтера, а также президент Боруссии Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке станут единственными представителями футбольных клубов, поскольку остальные члены Комитета выступают от национальных ассоциаций. К тому же первое заседание обновленного состава Комитета состоится уже 1 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария).

Напомним, что именно Сергей Палкин неоднократно жаловался на новое правило ФИФА, позволявшей легионерам самовольно покинуть украинский коллектив, что приносило огромный финансовый ущерб клубам.

Легионеры, которые бесплатно покинули Шахтер

Майкон – Коринитас (аренда). Приобрели за 6,6 миллиона евро.

Тете – Лион (аренда). Впоследствии даром был арендован Лестером, перебрался в Галатасарай. что создало серьезный конфликт между сторонами. Приобрели за 15 миллионов евро.

Тобиаш Виннисиус – Реал (аренда). Приобрели за 6 миллионов евро.

Витао – Интернасьональ (аренда). Приобрели за 4 миллиона евро.

Педринью – Атлетико Минейру (аренда). Приобрели за 18 миллионов евро.

Сиприано – Крузейро (аренда). Приобрели за 1 миллион евро.

Марлон – Монца (аренда), затем аренда во Флуминенсе Приобрели за 12 миллионов евро.

Манор Соломон – Фулхэм (аренда), впоследствии скандально перебрался в Тоттенхэм. Приобрели за 6,5 миллиона евро.

В мае 2019-го отстраненный президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко был назначен главой Комитета УЕФА.