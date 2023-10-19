Борьба против правила, позволяющего легионерам покидать клубы: Палкин вошел в Комитет УЕФА
Источник:ФК Шахтер
Сергей Палкин получил должность в европейском футбольном союзе. Представитель Шахтера неоднократно жаловался на правило ФИФА
Сергей Палкин официально вошел в Комитет УЕФА. К тому же "горняк" стал в европейские организации "особым".
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Будет иметь большее влияние
Генеральный директор донецкого коллектива будет представлять Украину в главном институте европейского футбола. Дело в том, что Палкин вошел в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. Каденция новоизбранного Комитета рассчитана на 4 года.
Стоит отметить, что генеральный директор Шахтера, а также президент Боруссии Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке станут единственными представителями футбольных клубов, поскольку остальные члены Комитета выступают от национальных ассоциаций. К тому же первое заседание обновленного состава Комитета состоится уже 1 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария).
Напомним, что именно Сергей Палкин неоднократно жаловался на новое правило ФИФА, позволявшей легионерам самовольно покинуть украинский коллектив, что приносило огромный финансовый ущерб клубам.Кстати говоря. В мае 2019-го отстраненный президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко был назначен главой Комитета УЕФА.
Легионеры, которые бесплатно покинули Шахтер
- Майкон – Коринитас (аренда). Приобрели за 6,6 миллиона евро.
- Тете – Лион (аренда). Впоследствии даром был арендован Лестером, перебрался в Галатасарай. что создало серьезный конфликт между сторонами. Приобрели за 15 миллионов евро.
- Тобиаш Виннисиус – Реал (аренда). Приобрели за 6 миллионов евро.
- Витао – Интернасьональ (аренда). Приобрели за 4 миллиона евро.
- Педринью – Атлетико Минейру (аренда). Приобрели за 18 миллионов евро.
- Сиприано – Крузейро (аренда). Приобрели за 1 миллион евро.
- Марлон – Монца (аренда), затем аренда во Флуминенсе Приобрели за 12 миллионов евро.
- Манор Соломон – Фулхэм (аренда), впоследствии скандально перебрался в Тоттенхэм. Приобрели за 6,5 миллиона евро.