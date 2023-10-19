Украинские арбитры рассудят матчи отбора к Евро-2024 между сборными U-17. "Сине-желтым" рефери придется работать в Сербии.
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Неприветливая территория
Алексей Деревинский и Александр Беркут станут лицом правосудия в рамках квалификации к юношескому континентальному турниру. Украинские арбитры назначены на матчи Группы 4, которую формируют Сербия, Азербайджан, Люксембург и Словения. Главным арбитром будет работать Алексей Деревинский, а в качестве ассистента главного арбитра выступит Александр Беркут. "Мини-турнир" с участием украинских арбитров продлится с 21 по 27 октября.
Интересно, что коллективы проведут все отборочные игры первого этапа именно в Сербии, по итогам которого две сильнейшие команды попадут во второй квалификационный раунд, а коллектив, который займет третье место в квартете, может вытянуть один из счастливых билетов, предоставляемый лучшим пяти командам. занявшие третье место среди 13 групп.
Следует отметить, что сборная Украины U-17 уверенно начала свой путь в континентальный турнир. "Сине-желтые" сыграли вничью с Финляндией (2:2) и разбили Лихтенштейн (7:0). Украинцев, возглавивших группу, еще ждет игра с Германией.
Украинские судьи, судившие в этом году матчи отбора к Евро-2024
- Игру третьего квалификационного тура между Гибралтаром и Францией под свой контроль взял Евгений Арановский, который не продемонстрировал в поединке ни одной карты и зафиксировал победу "Ле Блэ" со счетом 0:3.
- Матч восьмого отборочного тура между Сан-Марино рассудил Виктор Копиевский, раздавший игрокам 5 предупреждений и зафиксировавший победу скандинавов со счетом 1:2. Карликовая страна могла даже вырвать ничью во встрече, однако футболисты Сан-Марино неистово радовались и одному забитому голу в ворота команды из первой корзины. Звездный форвард датчан же отмечал, что во время матча нападающему угрожали "взломать" его.