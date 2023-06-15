Президент ровенского клуба не стал раскрывать все детали контракта, а заявил о 3-летнем заключенном соглашении с Сергеем Лавриненко. 48-летний специалист был приглашен на заседание, где поблагодарил руководство Вереса за предложение и доверие.

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Вереск официально презентовал преемника Вирта

Также новый тренер Вереса отметил серьезную работу и вклад в клуб Юрия Вирта, его тренерского штаба, 14 июня покинувшего клуб.

Для меня это достаточно высокая оценка, которую меня приглашают в такой клуб. Я понимаю, насколько мне будет тяжело. Но я готов. У меня есть силы, есть умение, достаточно солидный опыт. Я уверен, что смогу сделать футбольный клуб Верес еще сильнее. Надеюсь, что болельщики поддержат нас, ведь они – сердце клуба. Я видел, насколько горячо они поддерживают свою команду. Надеюсь, что будет все хорошо,

– сказал на вступительном слове Лавриненко.

Напомним, что Вирт объявил о своем уходе из команды после того, как сохранил место команды в УПЛ. Верес разгромил в ответном матче плей-офф Запорожский Металлург 6:1. Это реванш за досадное выездное поражение 1:0 в первом поединке во Львове.

На послематчевой пресс-конференции было видно, как сложно Юрию Николаевичу дается это решение покинуть команду, но другого варианта у наставника не было. Он вспомнил слова президента Вереса, заявившего, что весь клуб против него.

После чего эмоциональный пост в фейсбуке опубликовала жена наставника, где раскритиковала Верес. Досталось и блогеру Дмитрию Поворознюку, который впоследствии отреагировал на такие слова жены Вирта.

Еще раньше СМИ объявили Сергея Лавриненко главным кандидатом на должность главного тренера Вереса. Теперь это подтвердилось.

Тренерская карьера Сергея Лавриненко

Начинал свою тренерскую карьеру в качестве помощника главного тренера Звезды. После чего возглавил крапивницкий клуб.

В 2016 году Лавриненко стал главным тренером Ингульца, где проработал до ноября 2022-го.

Во главе клуба с Петровым провел 188 матчей.

В сезоне-2022/2023 Ингулец отыграл под его руководством 11 матчей, в которых команда одержала только одну победу при 6 поражениях. Еще было 4 мировых. Таковы результаты разочарования руководства, которое уволило наставника.

Отметим, что бывший клуб Лавриненко Ингулец покинул УПЛ после матчей плей-офф с черкасским ЛНЗ.