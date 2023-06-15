Президент рівненського клубу не став розкривати усіх деталі контракту, а заявив про 3-річну укладену угоду з Сергієм Лавриненком. 48-річний спеціаліст був запрошений на засідання, де подякував керівництву Вереса за пропозицію та довіру.

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Верес офіційно презентував наступника Вірта

Також новий тренер Вереса відзначив серйозну роботу та внесок у клуб Юрія Вірта, його тренерського штабу, який 14 червня покинув клуб.

Для мене це досить висока оцінка, що мене запрошують у такий клуб. Я розумію, наскільки мені буде важко. Але я готовий. В мене є сили, є вміння, є досить солідний досвід. Я впевнений, що зможу зробити футбольний клуб Верес ще сильнішим. Сподіваюсь, що уболівальники підтримають нас, адже вони – серце клубу. Я бачив, наскільки палко вони підтримують свою команду. Сподіваюсь, що буде все добре,

– сказав на вступному слові Лавриненко.

Нагадаємо, що Вірт оголосив про свій відхід із команди після того, як зберіг місце команди в УПЛ. Верес розгромив у матчі-відповіді плей-офф запорізький Металург 6:1. Це реванш за прикру виїзну поразку 1:0 у першому поєдинку у Львові.

На післяматчевій пресконференції було видно, як складно Юрію Миколайовичу дається це рішення покинути команду, але іншого варіанту у наставника не було. Він пригадав слова президента Вереса, який заявив, що увесь клуб проти нього.

Після чого емоційний пост у фейсбуці опублікувала дружина наставника, де розкритикувала Верес. Дісталось і блогеру Дмитру Поворознюку, який згодом відреагував на такі слова дружини Вірта.

Ще раніше ЗМІ оголосили Сергія Лавриненка головним кандидатом на посаду головного тренера Вереса. Тепер це підтвердилось.

Тренерська кар'єра Сергія Лавриненка

Розпочинав свою тренерську кар'єру у ролі асистента головного тренера Зірки. Після чого очолив кропивницький клуб.

У 2016-му році Лавриненко став головним тренером Інгульця, де пропрацював до листопада 2022-го.

На чолі клубу з Петрового провів 188 матчів.

У сезоні-2022/2023 Інгулець відіграв під його керівництвом 11 матчів, у яких команда здобула лише одну перемогу при 6 поразках. Ще було 4 мирові. Такі результати розчарувати керівництво, яке звільнило наставника.

Відзначимо, що колишній клуб Лавриненка Інгулець покинув УПЛ після матчів плей-офф із черкаським ЛНЗ.