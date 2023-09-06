Бубка впервые отреагировал на расследование о торговле его компании с российскими оккупантами

Легендарный украинский спортсмен Сергей Бубка впервые отреагировал на резонансное расследование, в котором его компанию обвинили в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Только через два месяца после выхода расследования Сергей Бубка решил лично отреагировать на этот скандал. Он опубликовал видео на ютубе (канал называется "Сергей Бубка". Несмотря на то, что он был создан еще 29 июля 2013 года, там только пять подписчиков и одно видео, которое и опубликовали 6 сентября 2023 года).

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В достаточно коротком видео Бубка немало времени посвятил восхвалению себя. И только часть этой речи посвятил именно теме расследования. Само расследование он назвал "кампанией по уничтожению моей репутации".

"Я, как каждый украинец, с самого начала войны сделал свой выбор – быть с Украиной и делать все возможное в борьбе с российской агрессией. С 2014 года я не был на оккупированных территориях. Я не посещал своих родных. И даже не смог быть на похоронах моей мамы в этом году. Я не имею никакого отношения ни к одному бизнесу на оккупированной территории", – заявил Сергей Бубка.

Видео реакции Сергея Бубки на расследование

Детали о скандальном расследовании о сотрудничестве Бубки с оккупантами

8 июля 2023 года было опубликовано расследование, в котором журналисты установили, что компания Сергея Бубки и его брата Василия "Монблан" продолжает работать на оккупированной территории Украины. Но не только работать, но и сотрудничать с оккупационными властями – продает им талоны на топливо, которые можно использовать на заправках "Монблан".

При этом уже в 2023 году компанию "Монблан" зарегистрировали в российском реестре юридических лиц с теми же владельцами – братьями Бубками.

Это расследование вызвало большой скандал в спортивном сообществе. Ведь Сергей Бубка является членом Национального олимпийского комитета. А еще в начале российского военного вторжения он сам возглавлял НОК.

Попытки исключить Сергея Бубко из НОК успеха не имели – во время заседания комиссии атлетов разгорелась горячая дискуссия. Некоторые активно стали на защиту Бубки, обвинив журналистов в заказном материале. Уже потом в НОК официально объяснили причину, почему они не могут исключить Бубку из числа своих членов.

В то же время, сотрудничеством компании "Монблан" с российскими оккупантами заинтересовали в СБУ. И там начали досудебное расследование.

Тем не менее, компания "Монблан" даже после резонансного расследования и дальше продолжила сотрудничество с российскими оккупантами. Журналисты провели еще одно расследование, в котором установили, что в российских реестрах также числится и российский налоговый номер Сергея Бубки. Не исключено, что он был выдан в оккупированном Крыму – в Евпатории.

С момента выхода первого расследования Бубка никак до 6 сентября не реагировал на всю эту ситуацию. Только министр спорта и глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что он общался с Бубкой и тот пообещал подать иск в суд, где "будет защищать свою честь". Но за полтора месяца ни одного иска от Бубки к Bihus.info не поступило.