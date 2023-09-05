С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт стал отмежевываться от представителей России. Так, Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям не допускать к соревнованиям атлетов из страны-террористки.

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Правда, в этом году организация начала идти навстречу россиянам. Оказалось, что в структуре МОК числится немало россиян. Украинские СМИ насчитали шесть представителей оккупантов.

Кажется, что комитет начал чистку в собственных рядах. Четверо россиян покинули свои должности. Речь о Владимире Лисине, Родионе Плитухине, Анастасии Давыдовой и Станиславе Позднякове.

Последний, кстати, является главой олимпийского комитета России. Еще двое россиян лишь изменили структуры, в которых будут работать. Бывшая российская легкоатлетка Елена Исинбаева вошла в комиссию по олимпийскому образованию.

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В свою очередь глава российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев стал членом комиссии Олимпизм 365. Оба ранее числились в комиссии по окружению спортсменов.

Что интересно, главой последней комиссии остался украинец Сергей Бубка, ранее возглавлявший Национальный олимпийский комитет. Уроженца Луганщины обвиняют в сотрудничестве с оккупантами, а именно, продажи горючего на временно оккупированных территориях Украины.