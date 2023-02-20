Родился в рубашке: серьезность ужасной травмы Неймара перед ответным матчем в ЛЧ
Источник:L'Équipe
Матч между ПСЖ и Лиллем запомнится не только грудой голов, но и ужасающей травмой Неймара. Нога бразильца после борьбы вывернулась в неестественном направлении.
Левый вингер ПСЖ хотел покинуть поле своими силами, но не сумел. Неймар оставил поле на носилках и со слезами на глазах. Футболиста ждало обследование, которое должно было подтвердить или опровергнуть худшие прогнозы.
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Жуткая травма звезды ПСЖ
За 51-ю сыгранную минуту Неймар успел отличиться по системе гол плюс пас. ПСЖ смогло вырвать победу у Лилля благодаря невероятному голу Лионеля Месси со штрафного уже в компенсированное к матчу время 4:3.
После поединка французские болельщики получили первую информацию о повреждении звездного футболиста. По словам инсайдера Фабрицио Романо, МРТ обнаружило у Неймара вывих косточки К счастью, обошлось без перелома.
Парижский клуб подтвердил отсутствие перелома у бразильца и заявил о полученном растяжение голеностопного сустава.
Через 48 часов после МРТ станет известно, сколько футболисту понадобится для восстановления.
Есть последняя надежда на выход в матче Лиги чемпионов
Уже утром 20 февраля появились новые детали травмы Неймара, которая оказалась не столь серьезной, как выглядела, на первый взгляд.
Футболист пробудет вне футбольного поля 2 – 3 недели и даже имеет шанс восстановиться до ответного матча против мюнхенской Баварии в Лиге чемпионов, который состоится 8 марта в Германии.
Напомним, что первая встреча в 1/8 финала ЛЧ закончилась минимальной победой немецкого клуба 0:1. В ответном матче точно не сыграет Бенджамен Павар, который в компенсированное до поединка время получил удаление.
Однако травма Неймара может осложниться. Все потому, что бразилец испытывает боль в связях уже далеко не первый месяц.
Но Неймар и тренерский штаб ПСЖ по-прежнему верят в сроки восстановления и возможную игру против Баварии.
Бразилец пропустит ближайшие поединки против Марселя и Нанта.
Что известно о выступлениях Неймара в ПСЖ
- 31-летний левый вингер выступает за парижский клуб с августа 2017 года.
- С тех пор является лидером команды. За ПСЖ уже успел провести 173 матча, в которых наколотил 118 голов и отдал 77 ассистов.
- В текущем сезоне отыграл 29 поединков – 18 мячей и 17 результативных передач.
- Контракт бразильца с парижанами рассчитан до конца июня 2025 года. В соглашении футболиста опция пролонгации сотрудничества еще на один год.
- Отметим, что недавно Неймар был одной из главных персон скандала в раздевалке. Он вместе с капитаном команды Маркиньюсом пообщались на повышенных тонах со спортивным директором ПСЖ, раскритиковавшим игру футболистов. Это конфликт едва не перерос в драку.