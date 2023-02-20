Родился в рубашке: серьезность ужасной травмы Неймара перед ответным матчем в ЛЧ

Матч между ПСЖ и Лиллем запомнится не только грудой голов, но и ужасающей травмой Неймара. Нога бразильца после борьбы вывернулась в неестественном направлении.

Левый вингер ПСЖ хотел покинуть поле своими силами, но не сумел. Неймар оставил поле на носилках и со слезами на глазах. Футболиста ждало обследование, которое должно было подтвердить или опровергнуть худшие прогнозы.

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Жуткая травма звезды ПСЖ

За 51-ю сыгранную минуту Неймар успел отличиться по системе гол плюс пас. ПСЖ смогло вырвать победу у Лилля благодаря невероятному голу Лионеля Месси со штрафного уже в компенсированное к матчу время 4:3.

После поединка французские болельщики получили первую информацию о повреждении звездного футболиста. По словам инсайдера Фабрицио Романо, МРТ обнаружило у Неймара вывих косточки К счастью, обошлось без перелома.

Парижский клуб подтвердил отсутствие перелома у бразильца и заявил о полученном растяжение голеностопного сустава.

Через 48 часов после МРТ станет известно, сколько футболисту понадобится для восстановления.

Есть последняя надежда на выход в матче Лиги чемпионов

Уже утром 20 февраля появились новые детали травмы Неймара, которая оказалась не столь серьезной, как выглядела, на первый взгляд.

Футболист пробудет вне футбольного поля 2 – 3 недели и даже имеет шанс восстановиться до ответного матча против мюнхенской Баварии в Лиге чемпионов, который состоится 8 марта в Германии.

Напомним, что первая встреча в 1/8 финала ЛЧ закончилась минимальной победой немецкого клуба 0:1. В ответном матче точно не сыграет Бенджамен Павар, который в компенсированное до поединка время получил удаление.

Однако травма Неймара может осложниться. Все потому, что бразилец испытывает боль в связях уже далеко не первый месяц.

Но Неймар и тренерский штаб ПСЖ по-прежнему верят в сроки восстановления и возможную игру против Баварии.

Бразилец пропустит ближайшие поединки против Марселя и Нанта.

Что известно о выступлениях Неймара в ПСЖ