Мяч трижды влетал в сетку владений Джанлуиджи Доннарруммы. Зато парижский клуб смог только на гол престижа. Поражение ПСЖ 3:1 изрядно добавило проблем в психологии футболистов лидера чемпионата Франции.

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Эмоции у ПСЖ зашкаливают

Это второе поражение от ПСЖ в 2023 году. В предыдущем поединке парижане проиграли Марселю 2:1 и вылетели из Кубка Франции уже на стадии 1/8 финала. Пока подопечные Кристофа Галтье лидируют в Лиге 1, но их преимущество над тем же Марселем составляет всего 5 баллов.

Также парижан преследуют травмы. В лазарете команды уже есть звездные Килиан Мбаппе и Лионель Месси, пропустившие матч против Монако во французском первенстве. не исключено, что лидеры ПСЖ пропустят первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

Мюнхенский клуб может воспользоваться столь сложной ситуацией в ПСЖ.

Обратите внимание! Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ сыграет дома. Встреча против Баварии состоится 14 февраля. Начало матча в 22 600 по киевскому времени.

Суммарно все эти проблемы негативно влияют на дух команды, привыкшей быть лидером и побеждать. Первым свое недовольство перед командой выразил спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш. Однако из-за своих слов едва "не получил на орехи".

С ответом Кампушу не заставили себя ждать опытные футболисты ПСЖ Неймар и капитан команды Маркиньюс. Атмосфера в раздевалке парижского клуба была очень напряженной, а ситуация чуть не переросла в драку.

Как сообщает издание, еще во время матча свое недовольство на футбольном поле показывал Неймар. Бразилец остался неприятно поражен игрой своих некоторых одноклубников.